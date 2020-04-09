Як святитимуть вербу та великодній кошик у храмах Луцька





Про те, як правитимуть святкові служби різні конфесії, – йдеться у сюжеті



За кілька днів з вербовим гіллям віряни масово підуть до храмів. У “помаранчевій” Волині богослужіння дозволені – із обмеженнями, до яких, кажуть священнослужителі, за рік уже і призвичаїлися.



Кафедральний собор Святої Трійці відкриє двері для парафіян ще напередодні, в суботу. Щоб уникнути скупчень прихожан, вербу освячуватимуть цілу добу.



“В храмах освячення верби будуть проходити на вулиці, люди будуть в масках і дотримуватимуться дистанції”, – розповів Віталій Собко, голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ.



Ба більше, проводитимуть і онлайн-трансляцію, як роблять це тепер і щотижня. Тож перестрахуватися і помолитися онлайн просять тих, хто має слабке здоров’я або нездужає.



Схожі настанови своїм парафіянам переказують і у Свято-Покровському соборі. Вербницю і Великдень, запевняють, святкуватимуть з усіма карантинними пересторогами.



“Ми будем святкувати, зрозуміло, враховувати те, що скаже церковна влада, держава, може, якісь будуть зміни. Будемо це враховувати. В кожному храмі в нас є територія, буде можна постояти безпечно”, – розповів Віктор Аніпко, речник Волинської єпархії УПЦ “МП”.



Деякі відмінності повідомили у греко-католиків – великодні кошики освячуватимуть не щодві години, як зазвичай, а значно частіше, але групами не більше 15 людей.



“Ми починаємо святити паски в суботу від обіду – і аж в неділю до обіду. За цілу добу не тільки всі лучани встигнуть, а можуть ще й з інших міст приїжджати люди. Ми всім пересвятимо, на всіх вистачить місця, дистанції і води свяченої також”, – переконаний отець Роман – речник УГКЦ луцького екзархату TEXT.



Збільшать кількість і тривалість великодніх богослужінь і у кірсі “Дім Євангелія”.



“Ми плануємо робити два святкові богослужіння недільного дня, так як ми говорили, – в два потоки, для того, щоб трошки зрегулювати потік людей. Звичайно, буде онлайн-трансляція”, – розповідає Ярослав Троць, голова Волинського обласного об’єднання церков Євангельських християн-баптистів.



Усі священнослужителі в один голос наголошують, що при найменших симптомах застуди залишитися вдома, аби не наражати на небезпеку інших.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже у неділю православні християни відзначатимуть Вербну неділю. Саме цим святом розпочинається останній тиждень великоднього посту. Щороку освячувати гілля верби приходять тисячі вірян. Аби вберегти їх від коронавірусних ризиків, під час богослужінь діятимуть карантинні обмеження. До них, певнять, вже звикли, тож ризиків для парафіян немає.Про те, як правитимуть святкові служби різні конфесії, – йдеться у сюжеті 12 каналу. За кілька днів з вербовим гіллям віряни масово підуть до храмів. У “помаранчевій” Волині богослужіння дозволені – із обмеженнями, до яких, кажуть священнослужителі, за рік уже і призвичаїлися.Кафедральний собор Святої Трійці відкриє двері для парафіян ще напередодні, в суботу. Щоб уникнути скупчень прихожан, вербу освячуватимуть цілу добу.“В храмах освячення верби будуть проходити на вулиці, люди будуть в масках і дотримуватимуться дистанції”, – розповів, голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ.Ба більше, проводитимуть і онлайн-трансляцію, як роблять це тепер і щотижня. Тож перестрахуватися і помолитися онлайн просять тих, хто має слабке здоров’я або нездужає.Схожі настанови своїм парафіянам переказують і у Свято-Покровському соборі. Вербницю і Великдень, запевняють, святкуватимуть з усіма карантинними пересторогами.“Ми будем святкувати, зрозуміло, враховувати те, що скаже церковна влада, держава, може, якісь будуть зміни. Будемо це враховувати. В кожному храмі в нас є територія, буде можна постояти безпечно”, – розповів, речник Волинської єпархії УПЦ “МП”.Деякі відмінності повідомили у греко-католиків – великодні кошики освячуватимуть не щодві години, як зазвичай, а значно частіше, але групами не більше 15 людей.“Ми починаємо святити паски в суботу від обіду – і аж в неділю до обіду. За цілу добу не тільки всі лучани встигнуть, а можуть ще й з інших міст приїжджати люди. Ми всім пересвятимо, на всіх вистачить місця, дистанції і води свяченої також”, – переконаний отець– речник УГКЦ луцького екзархату TEXT.Збільшать кількість і тривалість великодніх богослужінь і у кірсі “Дім Євангелія”.“Ми плануємо робити два святкові богослужіння недільного дня, так як ми говорили, – в два потоки, для того, щоб трошки зрегулювати потік людей. Звичайно, буде онлайн-трансляція”, – розповідає, голова Волинського обласного об’єднання церков Євангельських християн-баптистів.Усі священнослужителі в один голос наголошують, що при найменших симптомах застуди залишитися вдома, аби не наражати на небезпеку інших.

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