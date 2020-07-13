На підприємствах Волині сталося понад 30 випадків виробничого травматизму





Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.



Зокрема, йдеться про:

3 нещасні випадки зі смертельним наслідком (ДП «Турійське лісове господарство» (галузь – лісове господарство, КП «Володимир-Волинське ТМО» (СКС (коронавірус)), ПП «Транс-Атлас» (автомобільний транспорт (ДТП в Польщі));

2 групових нещасних випадки (ТзОВ «РБП ТРАНС-МОСТ» з 4 потерпілими (галузь – інші види транспорту), ВП «Шахта № 9 «НВ» з 11 потерпілими (вугільна промисловість) (проводиться під головуванням керівника Держпраці);

7 випадків смерті працівника під час виконання трудових обов’язків.



За вказаний період на підприємствах області сталося 33 випадки загального травматизму. Нещасні випадки зареєстровані у машинобудуванні, будівництві, вугільній промисловості, СКС, харчовій галузі, ЖКГ-3. Основними видами подій є:

— падіння потерпілих під час пересування,

— падіння, обрушення предметів,матеріалів тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 20 квітня провели 11 спеціальних розслідувань нещасних випадків, які трапилися на Волині у 2021 року.Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.Зокрема, йдеться про:3 нещасні випадки зі смертельним наслідком (ДП «Турійське лісове господарство» (галузь – лісове господарство, КП «Володимир-Волинське ТМО» (СКС (коронавірус)), ПП «Транс-Атлас» (автомобільний транспорт);2 групових нещасних випадки (ТзОВ(галузь – інші види транспорту), ВП(вугільна промисловість) (проводиться під головуванням керівника Держпраці);7 випадків смерті працівника під час виконання трудових обов’язків.За вказаний період на підприємствах області сталося 33 випадки загального травматизму. Нещасні випадки зареєстровані у машинобудуванні, будівництві, вугільній промисловості, СКС, харчовій галузі, ЖКГ-3. Основними видами подій є:— падіння потерпілих під час пересування,— падіння, обрушення предметів,матеріалів тощо.

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