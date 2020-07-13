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На підприємствах Волині сталося понад 30 випадків виробничого травматизму

На підприємствах Волині сталося понад 30 випадків виробничого травматизму
Станом на 20 квітня провели 11 спеціальних розслідувань нещасних випадків, які трапилися на Волині у 2021 року.

Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.

Зокрема, йдеться про:
3 нещасні випадки зі смертельним наслідком (ДП «Турійське лісове господарство» (галузь – лісове господарство, КП «Володимир-Волинське ТМО» (СКС (коронавірус)), ПП «Транс-Атлас» (автомобільний транспорт (ДТП в Польщі));
2 групових нещасних випадки (ТзОВ «РБП ТРАНС-МОСТ» з 4 потерпілими (галузь – інші види транспорту), ВП «Шахта № 9 «НВ» з 11 потерпілими (вугільна промисловість) (проводиться під головуванням керівника Держпраці);
7 випадків смерті працівника під час виконання трудових обов’язків.

За вказаний період на підприємствах області сталося 33 випадки загального травматизму. Нещасні випадки зареєстровані у машинобудуванні, будівництві, вугільній промисловості, СКС, харчовій галузі, ЖКГ-3. Основними видами подій є:
— падіння потерпілих під час пересування,
— падіння, обрушення предметів,матеріалів тощо.

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Теги: Волинь, підприємства, травматизм
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