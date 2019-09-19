На Волині випробували новий реанімобіль





Повідомляють на сайті КП "ВОЦЕМДМК"



Після проведення навчання для всіх членів бригади, автомобіль вийшов на лінію. За добу експлуатації АШМД було виконано 17 виїздів, з яких з 3 – критичні, 11 – екстрених, 1 – не екстрений та 2 – перевезення. Доставлено на госпіталізацію 5 пацієнтів.



За словами медиків, цей автомобіль за усіма характеристиками є одним з найкращих з тих, на яких їм доводилося працювати.



«В автомобілі зручно їхати і працювати. В медичному салоні дуже тихо, що говорить про хорошу шумоізоляцію, автомобіль дуже просторий, з яскравим освітленням. З транспортним апаратом ШВЛ, компактним дефібрилятором, портативним капнографом, з маневровими і легкими ношами працювати одне задоволення», – розповів лікар Микола Махно.



«Автомобіль має потужний двигун, м’яку підвіску, легкий і комфортний в управлінні, що дуже важливо при транспортуванні хворих, комфортні сидіння для персоналу, адже вони проводять в салоні автомобіля левову частку робочої зміни. Проблискові маячки ї звукові сигнали працюють без збоїв, і не виступають над автомобілем дуже високо, що теж дуже важливо», – поділився враженнями водій Віктор Гзило.



Представник ТОВ «Ксенко Авто Продакшн» Максим Шпаченко запевнив, що Центр отримав автомобіль без додаткових опцій, за які б довелося доплачувати. «Це одна з наших звичайних комплектацій автомобіля типу С. Тобто при закупівлі наших АШМД замовники отримують таку саму якість медичного салону та медичне обладнання такого ж рівня, як і в цьому тестовому автомобілі. Ми конструювали наші «швидкі» на основі побажань медиків, тому тут все продумано до дрібниць. Хоча, ми переконані, що після таких тест-драйвів наші АШМД стануть ще краще»,- сказав Максим Шпаченко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на безоплатній основі провів тест-драйв автомобіля швидкої допомоги типу С від виробника ТОВ «Ксенко Авто Продакшн» . Цей реанімобіль було передано Центру у тимчасове користування для його апробації в реальних умовах бригади швидкої допомоги.Повідомляють на сайті КП "ВОЦЕМДМК"Після проведення навчання для всіх членів бригади, автомобіль вийшов на лінію. За добу експлуатації АШМД було виконано 17 виїздів, з яких з 3 – критичні, 11 – екстрених, 1 – не екстрений та 2 – перевезення. Доставлено на госпіталізацію 5 пацієнтів.За словами медиків, цей автомобіль за усіма характеристиками є одним з найкращих з тих, на яких їм доводилося працювати.«В автомобілі зручно їхати і працювати. В медичному салоні дуже тихо, що говорить про хорошу шумоізоляцію, автомобіль дуже просторий, з яскравим освітленням. З транспортним апаратом ШВЛ, компактним дефібрилятором, портативним капнографом, з маневровими і легкими ношами працювати одне задоволення», – розповів лікар«Автомобіль має потужний двигун, м’яку підвіску, легкий і комфортний в управлінні, що дуже важливо при транспортуванні хворих, комфортні сидіння для персоналу, адже вони проводять в салоні автомобіля левову частку робочої зміни. Проблискові маячки ї звукові сигнали працюють без збоїв, і не виступають над автомобілем дуже високо, що теж дуже важливо», – поділився враженнями водійПредставник ТОВ «Ксенко Авто Продакшн»запевнив, що Центр отримав автомобіль без додаткових опцій, за які б довелося доплачувати. «Це одна з наших звичайних комплектацій автомобіля типу С. Тобто при закупівлі наших АШМД замовники отримують таку саму якість медичного салону та медичне обладнання такого ж рівня, як і в цьому тестовому автомобілі. Ми конструювали наші «швидкі» на основі побажань медиків, тому тут все продумано до дрібниць. Хоча, ми переконані, що після таких тест-драйвів наші АШМД стануть ще краще»,- сказав Максим Шпаченко.

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