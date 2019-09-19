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На Волині випробували новий реанімобіль

На Волині випробували новий реанімобіль
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на безоплатній основі провів тест-драйв автомобіля швидкої допомоги типу С від виробника ТОВ «Ксенко Авто Продакшн». Цей реанімобіль було передано Центру у тимчасове користування для його апробації в реальних умовах бригади швидкої допомоги.

Повідомляють на сайті КП "ВОЦЕМДМК"

Після проведення навчання для всіх членів бригади, автомобіль вийшов на лінію. За добу експлуатації АШМД було виконано 17 виїздів, з яких з 3 – критичні, 11 – екстрених, 1 – не екстрений та 2 – перевезення. Доставлено на госпіталізацію 5 пацієнтів.

За словами медиків, цей автомобіль за усіма характеристиками є одним з найкращих з тих, на яких їм доводилося працювати.
На Волині випробували новий реанімобіль

«В автомобілі зручно їхати і працювати. В медичному салоні дуже тихо, що говорить про хорошу шумоізоляцію, автомобіль дуже просторий, з яскравим освітленням. З транспортним апаратом ШВЛ, компактним дефібрилятором, портативним капнографом, з маневровими і легкими ношами працювати одне задоволення», – розповів лікар Микола Махно.

«Автомобіль має потужний двигун, м’яку підвіску, легкий і комфортний в управлінні, що дуже важливо при транспортуванні хворих, комфортні сидіння для персоналу, адже вони проводять в салоні автомобіля левову частку робочої зміни. Проблискові маячки ї звукові сигнали працюють без збоїв, і не виступають над автомобілем дуже високо, що теж дуже важливо», – поділився враженнями водій Віктор Гзило.
На Волині випробували новий реанімобіль

Представник ТОВ «Ксенко Авто Продакшн» Максим Шпаченко запевнив, що Центр отримав автомобіль без додаткових опцій, за які б довелося доплачувати. «Це одна з наших звичайних комплектацій автомобіля типу С. Тобто при закупівлі наших АШМД замовники отримують таку саму якість медичного салону та медичне обладнання такого ж рівня, як і в цьому тестовому автомобілі. Ми конструювали наші «швидкі» на основі побажань медиків, тому тут все продумано до дрібниць. Хоча, ми переконані, що після таких тест-драйвів наші АШМД стануть ще краще»,- сказав Максим Шпаченко.
На Волині випробували новий реанімобіль
На Волині випробували новий реанімобіль
На Волині випробували новий реанімобіль
На Волині випробували новий реанімобіль
На Волині випробували новий реанімобіль
На Волині випробували новий реанімобіль
На Волині випробували новий реанімобіль
На Волині випробували новий реанімобіль
На Волині випробували новий реанімобіль
На Волині випробували новий реанімобіль
На Волині випробували новий реанімобіль

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Теги: реанімобіль, автомобіль швидкої допомоги
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