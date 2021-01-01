Інтернат біля Луцька реорганізують шляхом приєднання до іншої спецшколи

Волинська обласна рада вирішила реорганізувати Липлянську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат шляхом приєднання до Затурцівської спеціальної школи «Центр освіти» Волинської обласної ради.Відповідне рішення прийняли під час сесії 21 квітня.Прийнятим рішенням визначили, що Затурцівська спеціальна школа «Центр освіти» Волинської обласної ради є правонаступником усіх майнових і немайнових прав Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.Депутатка Волиньрадипоцікавилася, куди і чи працевлаштують звільнених із липлянської спецшколи працівників.Заступниця керівника управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністраціїрозповіла, що кожному з педагогів запропонують вакансії, які є у Луцькій міській територіальній громаді.«Будемо шукати можливість запропонувати їм роботу. Але вивільнені працівники будуть. Наразі таких перемовин з Луцьком ми ще не вели», - сказала посадовиця.До слова, загальна кількість працівників Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату – приблизно 100 людей, з них приблизно 60 – це педагогічний склад.