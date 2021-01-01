Інтернат біля Луцька реорганізують шляхом приєднання до іншої спецшколи
Сьогодні, 12:45
Волинська обласна рада вирішила реорганізувати Липлянську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат шляхом приєднання до Затурцівської спеціальної школи «Центр освіти» Волинської обласної ради.
Відповідне рішення прийняли під час сесії 21 квітня.
Прийнятим рішенням визначили, що Затурцівська спеціальна школа «Центр освіти» Волинської обласної ради є правонаступником усіх майнових і немайнових прав Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.
Депутатка Волиньради Юлія Вусенко поцікавилася, куди і чи працевлаштують звільнених із липлянської спецшколи працівників.
Заступниця керівника управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Соломіна розповіла, що кожному з педагогів запропонують вакансії, які є у Луцькій міській територіальній громаді.
«Будемо шукати можливість запропонувати їм роботу. Але вивільнені працівники будуть. Наразі таких перемовин з Луцьком ми ще не вели», - сказала посадовиця.
До слова, загальна кількість працівників Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату – приблизно 100 людей, з них приблизно 60 – це педагогічний склад.
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Відповідне рішення прийняли під час сесії 21 квітня.
Прийнятим рішенням визначили, що Затурцівська спеціальна школа «Центр освіти» Волинської обласної ради є правонаступником усіх майнових і немайнових прав Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.
Депутатка Волиньради Юлія Вусенко поцікавилася, куди і чи працевлаштують звільнених із липлянської спецшколи працівників.
Заступниця керівника управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Соломіна розповіла, що кожному з педагогів запропонують вакансії, які є у Луцькій міській територіальній громаді.
«Будемо шукати можливість запропонувати їм роботу. Але вивільнені працівники будуть. Наразі таких перемовин з Луцьком ми ще не вели», - сказала посадовиця.
До слова, загальна кількість працівників Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату – приблизно 100 людей, з них приблизно 60 – це педагогічний склад.
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