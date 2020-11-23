За своє життя здійснив понад пів тисячі кроводач: волинянин став заслуженим донором України





21 квітня заступник міського голови Андрій Гудим вручив нагрудний знак та відповідне посвідчення Віктору Грицаку,



«Важлива місія донора прирівнюється до подвигу захисників, які бережуть наш спокій на Сході, а ви, знаходячись у тилу, допомагаєте мешканцям міста, котрі потребують плазми. Дякую за ваш внесок у допомогу цим людям та нехай добрі справи повертаються сторицею», – зазначив Андрій Гудим, перш ніж вручити нагороду.



61-річний Віктор Грицак уперше став донором крові у 1979 році і відтоді регулярно, раз на два місяці здавав кров, а пізніше плазму, яку можна здавати і до чотирьох разів на місяць. Колишній кранівник ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», котрий нині на заслуженому відпочинку, за своє життя здійснив понад пів тисячі кроводач та з його крові отримали майже сотню літрів плазми.



Каже, що до безоплатного донорства його мотивувало бажання допомагати іншим, адже вчасно отримана кров часто рятує людські життя, а з плазми виготовляють ліки. Востаннє пан Віктор здавав плазму два роки тому. Каже, що і далі міг це робити, адже донорство корисне для здоров’я, проте у пенсіонерів кров уже не беруть. Тож він закликає молодь долучатись до цієї корисної справи, котра, на жаль, з роками стає усе менш популярною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Когорта володимир-волинських заслужених донорів України поповнилась іще одним містянином, котрий удостоївся такого почесного звання, яке надається президентом.21 квітня заступник міського головивручив нагрудний знак та відповідне посвідчення йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.«Важлива місія донора прирівнюється до подвигу захисників, які бережуть наш спокій на Сході, а ви, знаходячись у тилу, допомагаєте мешканцям міста, котрі потребують плазми. Дякую за ваш внесок у допомогу цим людям та нехай добрі справи повертаються сторицею», – зазначив Андрій Гудим, перш ніж вручити нагороду.61-річний Віктор Грицак уперше став донором крові у 1979 році і відтоді регулярно, раз на два місяці здавав кров, а пізніше плазму, яку можна здавати і до чотирьох разів на місяць. Колишній кранівник ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», котрий нині на заслуженому відпочинку, за своє життя здійснив понад пів тисячі кроводач та з його крові отримали майже сотню літрів плазми.Каже, що до безоплатного донорства його мотивувало бажання допомагати іншим, адже вчасно отримана кров часто рятує людські життя, а з плазми виготовляють ліки. Востаннє пан Віктор здавав плазму два роки тому. Каже, що і далі міг це робити, адже донорство корисне для здоров’я, проте у пенсіонерів кров уже не беруть. Тож він закликає молодь долучатись до цієї корисної справи, котра, на жаль, з роками стає усе менш популярною.

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