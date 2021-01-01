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«Мені соромно», – Разумков у Луцьку про гучне святкування Тищенка у жорсткий локдаун

«Мені соромно», – Разумков у Луцьку про гучне святкування Тищенка у жорсткий локдаун
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував резонанс щодо закритої вечірки на честь дня народження дружини заступника голови фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка, попри суворі карантинні обмеження.

Про це йшлося під час брифінгу Разумкова для ЗМІ у Волинській обласній раді.

Нагадаємо, 18 квітня однопартієць Разумкова Микола Тищенко влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини, попри жорсткий локдаун, який діє у столиці у зв’язку з перебуванням міста у «червоній зоні» епідемічної небезпеки.

Серед гостей були й інші представники партії «Слуга народу», святкування тривало понад п’ять годин, гості перебували без захисних масок, свято супроводжувалось салютом.

Коментуючи ситуацію, Дмитро Разумков зауважив, що вважає такі дії наразі недоречними й святкуватиме день народження своєї дружини вже через два дні у сімейному колі вдома.

«Я сподіваюся, що реакція від фракції буде… Сьогодні зі святкуваннями краще почекати до тих часів, поки відсвяткувати зможуть всі. Людям за їхні вчинки має бути соромно. Але мені як главі парламенту за дії деяких моїх колег соромно», - сказав Разумков.

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Теги: Луцьк, Дмитро Разумков, Микола Тищенко, локдаун, святкування
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