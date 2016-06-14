В Україні зросли ціни на житло у новобудовах та на вторинному ринку





Про це повідомила Державна служба статистики, - пише



Так, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 9,8%, на вторинному - на 12,4%. На первинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 10,8%, двокімнатні - на 7,9%, трикімнатні - на 11,7%.



На вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 12,3%, двокімнатні - на 13,1%, і трикімнатні - на 11,8%.



Нагадаємо, від 1 березня 2021 року в Україні розпочала діяти програма "Доступна іпотека під 7%". Громадянин, який братиме участь у програмі, сплачуватиме 7% за кредитом, а оскільки відсоткова ставка українських банків вища, то різницю сплачуватиме держава. Наразі іпотеку під 7% в Україні видають 11 банків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні дорожчає житло. Ціни на квартири у січні-березні цього року, порівняно із січнем-березнем 2020 року, зросли на 11,4%.Про це повідомила Державна служба статистики, - пише ТСН. Так, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 9,8%, на вторинному - на 12,4%. На первинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 10,8%, двокімнатні - на 7,9%, трикімнатні - на 11,7%.На вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 12,3%, двокімнатні - на 13,1%, і трикімнатні - на 11,8%.Нагадаємо, від 1 березня 2021 року в Україні розпочала діяти програма "Доступна іпотека під 7%". Громадянин, який братиме участь у програмі, сплачуватиме 7% за кредитом, а оскільки відсоткова ставка українських банків вища, то різницю сплачуватиме держава. Наразі іпотеку під 7% в Україні видають 11 банків.

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