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В Україні зросли ціни на житло у новобудовах та на вторинному ринку

В Україні зросли ціни на житло у новобудовах та на вторинному ринку
В Україні дорожчає житло. Ціни на квартири у січні-березні цього року, порівняно із січнем-березнем 2020 року, зросли на 11,4%.

Про це повідомила Державна служба статистики, - пише ТСН.

Так, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 9,8%, на вторинному - на 12,4%. На первинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 10,8%, двокімнатні - на 7,9%, трикімнатні - на 11,7%.

На вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 12,3%, двокімнатні - на 13,1%, і трикімнатні - на 11,8%.

Нагадаємо, від 1 березня 2021 року в Україні розпочала діяти програма "Доступна іпотека під 7%". Громадянин, який братиме участь у програмі, сплачуватиме 7% за кредитом, а оскільки відсоткова ставка українських банків вища, то різницю сплачуватиме держава. Наразі іпотеку під 7% в Україні видають 11 банків.

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Теги: житло, Україна, здорожчання
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