В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 13:20
Уряд продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 30 червня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
"Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких" - написав Денис Шмигаль.
Він підкреслив, особливо таку обачність та свідоме ставлення українці мають показати в період травневих свят та Великодня. У ці дні уряд України закликає людей залишатися вдома.
"Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Лише наша обережність, дотримання протиепідемічних правил та вакцинація зможуть зупинити вірус", - додав прем'єр-міністр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
"Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких" - написав Денис Шмигаль.
Він підкреслив, особливо таку обачність та свідоме ставлення українці мають показати в період травневих свят та Великодня. У ці дні уряд України закликає людей залишатися вдома.
"Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Лише наша обережність, дотримання протиепідемічних правил та вакцинація зможуть зупинити вірус", - додав прем'єр-міністр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Волиньраді створили нову депутатську групу
Сьогодні, 13:23
В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 13:20
«Мені соромно», – Разумков у Луцьку про гучне святкування Тищенка у жорсткий локдаун
Сьогодні, 13:17
За своє життя здійснив понад пів тисячі кроводач: волинянин став заслуженим донором України
Сьогодні, 13:02