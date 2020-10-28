В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації

Уряд продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 30 червня.Про це повідомив прем'єр-міністру своєму телеграм-каналі."Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких" - написав Денис Шмигаль.Він підкреслив, особливо таку обачність та свідоме ставлення українці мають показати в період травневих свят та Великодня. У ці дні уряд України закликає людей залишатися вдома."Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Лише наша обережність, дотримання протиепідемічних правил та вакцинація зможуть зупинити вірус", - додав прем'єр-міністр.