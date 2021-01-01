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У Волиньраді створили нову депутатську групу

У Волиньраді створили нову депутатську групу
У Волинській обласній раді створили депутатську групу «Рівні можливості для всіх».

Повідомлення про створення такої групи озвучив головуючий на сесії заступник голови Волиньради Юрій Поліщук.

За його словами, основні завдання – захист неповносправних людей, турбота про жіноче здоров’я, підтримка дітей-сиріт та людей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах тощо.

До депутатської групи увійшли такі обранці громади: Юлія Вусенко, Ористлава Сидорчук, Ірина Патлашинська, Віктор Дудечко, Іван Мирка, Валентина Черниш, Ігор Волошенюк, Ігор Лісовський та Людмила Кирда.

Головою групи обрали Юлію Вусенко. Співголови – Валентина Черниш та Ористлава Сидорчук.

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Теги: Волиньрада, нова депутатська група
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