У Волиньраді створили нову депутатську групу
Сьогодні, 13:23
У Волинській обласній раді створили депутатську групу «Рівні можливості для всіх».
Повідомлення про створення такої групи озвучив головуючий на сесії заступник голови Волиньради Юрій Поліщук.
За його словами, основні завдання – захист неповносправних людей, турбота про жіноче здоров’я, підтримка дітей-сиріт та людей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах тощо.
До депутатської групи увійшли такі обранці громади: Юлія Вусенко, Ористлава Сидорчук, Ірина Патлашинська, Віктор Дудечко, Іван Мирка, Валентина Черниш, Ігор Волошенюк, Ігор Лісовський та Людмила Кирда.
Головою групи обрали Юлію Вусенко. Співголови – Валентина Черниш та Ористлава Сидорчук.
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Повідомлення про створення такої групи озвучив головуючий на сесії заступник голови Волиньради Юрій Поліщук.
За його словами, основні завдання – захист неповносправних людей, турбота про жіноче здоров’я, підтримка дітей-сиріт та людей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах тощо.
До депутатської групи увійшли такі обранці громади: Юлія Вусенко, Ористлава Сидорчук, Ірина Патлашинська, Віктор Дудечко, Іван Мирка, Валентина Черниш, Ігор Волошенюк, Ігор Лісовський та Людмила Кирда.
Головою групи обрали Юлію Вусенко. Співголови – Валентина Черниш та Ористлава Сидорчук.
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