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У селі на Волині закривають школу: батьки та учні – проти. ВІДЕО

У селі на Волині закривають школу: батьки та учні – проти. ВІДЕО
Проти закриття навчального закладу у селі Секунь повстали місцеві мешканці. Залишити школу просять і учні – навіть звернення пишуть до сільради. Натомість голова громади переконаний: осучаснити старі і подекуди вже аварійні приміщення значно дорожче, як придбати шкільний автобус і возити дітей на навчання у сусіднє село.

Журналістів 12 каналу в селі зустрів гурт людей.

Кажуть: ладні на все, лиш би навчальний заклад не закрили.

Голова Дубівської громади оглянув стареньку місцеву школу і зауважив, що дешевше зачинити, як модернізувати. Досі обходилися без помочі влади, кажуть батьки. Власними силами і власним коштом школу осучаснюють як можуть. Впевнені: вона має право на існування.

До речі, дитсадка у школі теж немає. Він буде, якщо секунські школярі переїдуть на навчання до дубівської школи, обіцяє голова. Цей навчальний заклад сучасний і комп’ютеризований.

“Тут в школі є робототехніка, секції, боротьба, волейбол, футбол, є розвиток”, – перелічує переваги Роман Троцюк, голова Дубівської громади.

Та цими благами секунських батьків не переманити.

Щоб школа у Секуні залишилася, її треба привести до ладу, каже голова громади. Вже і кошторис прикинув. Для сільського бюджету, стверджує, сума астрономічна. Придбати автобус і возити дітей в Дубове удесятеро дешевше.

У секунській школі голова хоче осучаснити частину приміщень. Відкрити тут дитсадок і залишити чотири класи початкової школи. Це і пропонуватиме батькам.

Але селяни налаштовані категорично: планують ставити питання про вихід із громади. На знак протесту обіцяють приєднатися до Смідинської. Кажуть, там їх чекають з розпростертими обіймами. Однак втілити бажане у дійсне – процедура довга і складна. Тож домовлятися сторонам, найпевніше, усе ж доведеться.


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Теги: Секунь, закриття школи, скнадал
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