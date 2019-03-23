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Волинські спортсмени здобули 9 медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики

Волинські спортсмени здобули 9 медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики
У місті Славутич 12-17 квітня відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років та Всеукраїнський відкритий турнір пам’яті Героїв Чорнобиля.

У змаганнях взяли участь 18 команд з різних куточків України, - інформує управління у справах молоді і спорту Волинської ОДА.

На чемпіонаті волинські важкоатлети показали відмінні результати, виборовши 9 медалей різного ґатунку і посівши 2 загальнокомандне місце серед дівчат та 3 загальнокомандне місце серед юнаків.

Золоті медалі вибороли Чмух Олександра у ваговій категорії 55 кг, Король Анна у ваговій категорії 64 кг, Козак Софія у ваговій категорії 71 кг та Новосад Михайло у ваговій категорії 45 кг.

Срібло здобули Малащук Катерина у ваговій категорії 40 кг, Чмух Марія у ваговій категорії 59 кг, та Нікітін Богдан у ваговій категорії 49 кг та Плєшов Микола у ваговій категорії 81 кг.

Бронзовим призером став Склезь Андрій у ваговій категорії 45 кг.

П’ятими стали Кривдік Каріна у ваговій категорії 64 кг та Новосад Роман у ваговій категорії 81 кг.

Волинські спортсмени здобули 9 медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики
Волинські спортсмени здобули 9 медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики
Волинські спортсмени здобули 9 медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики

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Теги: спорт, важка атлетика, Волинь
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