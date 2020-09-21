У п'ятницю, 23 квітня, у Луцьку та прилеглих селах відбудеться толока. ЛОКАЦІЇ

16 квітня екологічна толока “Чисте довкілля” відбудеться у п'ятницю, 23 квітня.



Про це повідомляють на



Початок о 10:00.



Для прибирання на території безпосередньо міста визначили 25 локації та 35 - на території сіл, приєднаних до Луцька. Основна увага буде приділена прибережній зоні річки Стир.



Також у рамках екологічної толоки планують прибрати великі сквери Луцька, ботанічний сад на Потебні та оглядовий майданчик поблизу Львівської.



З метою запобіганню розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID – 19, у зв'язку із протиепідеміологічними заходами, що впроваджуються на території міської територіальної громади, усім учасникам акції при її проведенні дотримуватися соціальної дистанції та використовувати засоби індивідуального захисту.



Отож, усіх небайдужих запрошують долучитися до акції. Рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місці толоки.



Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: (0332) 777 925, 724 608.



Перелік локацій, де буде проводитись толока:



місто Луцьк:



на р.Стир (прибережна захисна смуга річки в межах Луцької МТГ);



- від моста на Рованці до футбольного поля в районі вул. Арх. Метельницького;



- від футбольного поля до Господарського суду;



- від Господарського суду до колишнього дитячого пляжу;



- дитячий пляж — прилегла територія, спотривний майданчик СТ”Спартак”;



- Центральний пляж - вул. Драгоманова;



- між мостами на вул.Ковельській-вул.Шевченка;



- міст на в.Шевченка;



- від моста на вул.Шевченка до р.Сапалаївка;



- вул.Гірна (оглядовий майданчик);



- територія від старого ринку до насосної КП “Луцькводоканал” на дамбі;



- Вишків стариця річки (в районі вул.Героїв УПА);



- Вишків (перед каналізаційними очисними спорудами) вул.Селищна;



- вул. Яровиця - вул. Залізнична (ангар-stage);



- вул. Яровиця - вул. Залізнична (15.04);



- схили замку Любарта (15.04).



Парки та сквери:



- Центральний парк (Молодіжний центр);



- Парк ім. 900- річчя м.Луцька;



- Парк на вул.Конякіна;



- сквер за РАЦСом “Героїв майдану”;



- сквер біля “ЕНКО” та ПАТ “Луцькпластмас”;



- сквер біля храму Всіх святих землі Волинської;



- ботанічний сад на вул.Потебні.



Річки у межах міста:



- р.Сапалаївка (прибережна смуга, водоохоронна зона);



- Теремнівські ставки;



- територія біля Волинського обласного архіву до парку 900-річчя;



- територія біля 18 гімназії - пр.Струтинської до ставка в Теремно;



- р.Омеляник (прибережна смуга, водоохоронна зона);



- навколо ставка в районі пр.Стефаника-вул.Застав’я, вул.Фрунзе;



- навколо ставків на вул.Ковельській;



- вздовж вул.Чернишевського).



Село Прилуцьке:



- руїни маєтку Габрієлі Запольської;



- лісосмуга вздовж залізниці;



- село Жабка “березовий гай”;



- прилеглі території ліцею, закладу дошкільної освіти, амбулаторії.



Село Жидичин:



- автомобільна дорога з Вишкова до Жидичина та М-19;



- Клепачів - вздовж траси до лісу;



- Кульчинський ліс.



Село Забороль:



- від молитовного дому вул.Володимирська — кінець с.Забороль (узбіччя дороги з двох сторін);



- адміністративний центр с.Забороль (амбулаторія, с/р, ЗДО, буд. Культури);



- школа на власній території;



- парк біля церкви (треба пили, тримери).



Село Боголюби:



- територія парку біля пам’ятника воїнам односельчанам (вул.40років Перемоги) ;



- село Іванчиці - територія парку біля пам’ятника воїнам односельчанам (вул.Шкільна).



Село Брище:



- сквер;



- ліс вздовж під’їздної дороги.



Село Рокині:



- пришкільна територія;



- дамба на ставку;



- парк біля музею “Скансенс”;



- парк перед приміщенням “Наука” та “Еліта”.



Село Буків:



- дитячий майданчик.



Село Сирники:



- берег р.Серна;



- прилегла територія “Смачна зупинка”;



- берег ставка;



- територія біля клуба.



Село Княгининок



- пришкільна територія;



- територія біля закладу дошкільної освіти;



- територія біля сільради;



- територія біля будинку культури;



- територія біля ліцею;



- територія біля амбулаторії.



Село Милуші



- територія біля клубу;



- дитячий майданчик;



- територія біля пам’ятника Тарасову П.М.;



- парк біля гуртожитку.



Село Зміїнець



- територія біля амбулаторії.

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