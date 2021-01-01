вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яйця, олія і свинина: скільки коштують продукти на Варшавському ринку перед Великоднем

Яйця, олія і свинина: скільки коштують продукти на Варшавському ринку перед Великоднем
Те, що Великдень уже скоро, мабуть, найкраще відчувається на луцьких ринках. Тут уже пропонують найрізноманітніший святковий декор, яйця, кошики. Деякі продавці вже навіть мають сезонні знижки. На Завокзальному ринку у Луцьку торгівля іде доволі жваво. Лучани активно придивляються до того, що вже за два тижні понесуть освячувати у храми.

Журналісти ІА "Конкурент" дізналися про актуальні ціни на ринку.

Одразу при вході до торгового комплексу з продовольством підприємливі закарпатці уже пропонують славнозвісні кошики із села Іза, яке славиться давніми традиціями лозоплетіння. І хоч традиції в них давні, кошики виглядають доволі "свіжими" і сучасними. Придбати пасхальний кошик середнього розміру можна за ціною 150-200 гривень. Декоровані обійдуться дорожче – 200-300 гривень. Кошики для малюків можна знайти за ціною до 100 гривень.

Поруч продавчині пропонують широкий асортимент святкового декору для пасок. Тут є і прості посипки по гривні за пачку, і дещо оригінальніші – по 3-5 гривень. Їстівні пасхальні фігурки тут можна купити за 15-25 гривень. Кажуть, ближче до свята на прилавках з'являться і дорожчі, сучасніші прикраси.
Яйця, олія і свинина: скільки коштують продукти на Варшавському ринку перед Великоднем

Уже зараз лучани купують хрін до великоднього столу. Його тут можна знайти за ціною 15-20 гривень за чверть літра.

Збільшилося на ринку і продавців яєць. Гуртом, звісно, дешевше – 2,30 – 2,5 гривні за одиницю. Якщо купувати менше – ціни зростають до 3 – 3,30 гривні.
Яйця, олія і свинина: скільки коштують продукти на Варшавському ринку перед Великоднем

Свинину до святкового столу можна придбати в середньому за 100 гривень/кілограм. Шинка обійдеться лучанам приблизно в 105-110 гривень, лопатка – 95-97 гривень, кілограм філе можна купити за 120 гривень, а ребра за 125. Фарш на ринку можна придбати за ціною 85-90 гривень за кілограм.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Великодній кошик на Волині – один із найдешевших: скільки коштують продукти в регіонах

Значно зросла у ціні олія. За літр лучанам доведеться віддати від 50 до 65 гривень. Крафтова олія коштує ще дорожче. Залежно від виду, від 70 до півтори сотні гривень за літр.

Окрім того, на ринку вже можна знайти несезонні делікатеси – полуницю, лохину, спаржу чи броколі.

Нагадаємо, на Новому ринку у Луцьку проведуть передвеликодній ярмарок: місто запрошує підприємців.

Яйця, олія і свинина: скільки коштують продукти на Варшавському ринку перед Великоднем

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ціни, Варшавський ринок, Великдень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 15:39
Возили із собою наркотики серед білого дня: у Ковелі затримали порушників
Сьогодні, 15:25
Яйця, олія і свинина: скільки коштують продукти на Варшавському ринку перед Великоднем
Сьогодні, 15:19
На Волині випробували новий реанімобіль
Сьогодні, 15:18
У дитсадку на Волині – спалах коронавірусу
Сьогодні, 14:47
Схожі новини
Повідомили, чи зростуть ціни на продукти перед великодніми святами Повідомили, чи зростуть ціни на продукти перед великодніми святами
15 квітень, 19:37
«Великодні солодощі для солдата»: у луцькій школі організували акцію. ВІДЕО «Великодні солодощі для солдата»: у луцькій школі організували акцію. ВІДЕО
20 квітень, 17:50
Степанов повідомив, чи посилюватимуть карантин на Великдень Степанов повідомив, чи посилюватимуть карантин на Великдень
16 квітень, 12:18
Якими цьогоріч будуть великодні богослужіння Якими цьогоріч будуть великодні богослужіння
16 квітень, 06:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
Сьогодні, 10:00
 1
Ви маєте серйозні здобутки, – Разумков про роботу ВНУ ім. Лесі Українки
Сьогодні, 16:03
 0
На Волині помер учасник АТО
Сьогодні, 15:52
 0
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 15:39
 0
Возили із собою наркотики серед білого дня: у Ковелі затримали порушників
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8