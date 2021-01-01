Яйця, олія і свинина: скільки коштують продукти на Варшавському ринку перед Великоднем





Журналісти



Одразу при вході до торгового комплексу з продовольством підприємливі закарпатці уже пропонують славнозвісні кошики із села Іза, яке славиться давніми традиціями лозоплетіння. І хоч традиції в них давні, кошики виглядають доволі "свіжими" і сучасними. Придбати пасхальний кошик середнього розміру можна за ціною 150-200 гривень. Декоровані обійдуться дорожче – 200-300 гривень. Кошики для малюків можна знайти за ціною до 100 гривень.



Поруч продавчині пропонують широкий асортимент святкового декору для пасок. Тут є і прості посипки по гривні за пачку, і дещо оригінальніші – по 3-5 гривень. Їстівні пасхальні фігурки тут можна купити за 15-25 гривень. Кажуть, ближче до свята на прилавках з'являться і дорожчі, сучасніші прикраси.



Уже зараз лучани купують хрін до великоднього столу. Його тут можна знайти за ціною 15-20 гривень за чверть літра.



Збільшилося на ринку і продавців яєць. Гуртом, звісно, дешевше – 2,30 – 2,5 гривні за одиницю. Якщо купувати менше – ціни зростають до 3 – 3,30 гривні.



Свинину до святкового столу можна придбати в середньому за 100 гривень/кілограм. Шинка обійдеться лучанам приблизно в 105-110 гривень, лопатка – 95-97 гривень, кілограм філе можна купити за 120 гривень, а ребра за 125. Фарш на ринку можна придбати за ціною 85-90 гривень за кілограм.



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Значно зросла у ціні олія. За літр лучанам доведеться віддати від 50 до 65 гривень. Крафтова олія коштує ще дорожче. Залежно від виду, від 70 до півтори сотні гривень за літр.



Окрім того, на ринку вже можна знайти несезонні делікатеси – полуницю, лохину, спаржу чи броколі.



Нагадаємо, на Новому ринку у Луцьку проведуть передвеликодній ярмарок: місто запрошує підприємців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Те, що Великдень уже скоро, мабуть, найкраще відчувається на луцьких ринках. Тут уже пропонують найрізноманітніший святковий декор, яйця, кошики. Деякі продавці вже навіть мають сезонні знижки. На Завокзальному ринку у Луцьку торгівля іде доволі жваво. Лучани активно придивляються до того, що вже за два тижні понесуть освячувати у храми.Журналісти ІА "Конкурент" дізналися про актуальні ціни на ринку.Одразу при вході до торгового комплексу з продовольством підприємливі закарпатці уже пропонують славнозвісні кошики із села Іза, яке славиться давніми традиціями лозоплетіння. І хоч традиції в них давні, кошики виглядають доволі "свіжими" і сучасними. Придбати пасхальний кошик середнього розміру можна за ціною 150-200 гривень. Декоровані обійдуться дорожче – 200-300 гривень. Кошики для малюків можна знайти за ціною до 100 гривень.Поруч продавчині пропонують широкий асортимент святкового декору для пасок. Тут є і прості посипки по гривні за пачку, і дещо оригінальніші – по 3-5 гривень. Їстівні пасхальні фігурки тут можна купити за 15-25 гривень. Кажуть, ближче до свята на прилавках з'являться і дорожчі, сучасніші прикраси.Уже зараз лучани купують хрін до великоднього столу. Його тут можна знайти за ціною 15-20 гривень за чверть літра.Збільшилося на ринку і продавців яєць. Гуртом, звісно, дешевше – 2,30 – 2,5 гривні за одиницю. Якщо купувати менше – ціни зростають до 3 – 3,30 гривні.Свинину до святкового столу можна придбати в середньому за 100 гривень/кілограм. Шинка обійдеться лучанам приблизно в 105-110 гривень, лопатка – 95-97 гривень, кілограм філе можна купити за 120 гривень, а ребра за 125. Фарш на ринку можна придбати за ціною 85-90 гривень за кілограм.Значно зросла у ціні олія. За літр лучанам доведеться віддати від 50 до 65 гривень. Крафтова олія коштує ще дорожче. Залежно від виду, від 70 до півтори сотні гривень за літр.Окрім того, на ринку вже можна знайти несезонні делікатеси – полуницю, лохину, спаржу чи броколі.Нагадаємо, на Новому ринку у Луцьку

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