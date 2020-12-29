Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО





Про це



Орієнтовна вартість викраденого – майже 5 мільйонів гривень.



«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів на місці вчинення злочину, працівники управління карного розшуку ГУНП, відділу кримінального аналізу, кримінальної поліції Ковельського районного управління та Ратнівського відділення поліції встановили особи причетних до злочину: це 30-річні жителі Дніпропетровщини, які раніше мали проблеми з законом. Усі наряди поліції одразу були орієнтовані на виявлення й затримання групи крадіїв», - повідомив заступник начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.



Поліцейські ретельно прослідкували маршрут транспортного засобу, на якому пересувались зловмисники, й орієнтували наряди поліції Волині та інших областей для його затримання.



Завдяки чіткій взаємодії оперативників Волині й Рівненщини, менш ніж за дві години вказаний автомобіль Volkswagen T5 зупинили на автодорозі М-07 рівненські патрульні поліцейські.



На місце викликали слідчо-оперативну групу Сарненського районного відділу поліції Рівненщини.



Усередині ТЗ виявили рації, відмички, рукавички, мобільні телефони, біноклі, електроінструменти та інші речі й знаряддя, які могли використовуватись у протиправній діяльності. Також там було і викрадене майно з установи у смт. Ратне - обладнання зв’язку з вмістом дорогоцінних металів, зокрема паладію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 20 квітня, близько 20-ї години, до поліції надійшло повідомлення, що з приміщення установи зв’язку в смт. Ратне невідомі особи викрали матеріали, виготовлені з вмістом дорогоцінних металів, та інші цінні речі. Зловмисники пошкодили вхідні двері.Про це повідомляє сектор комуінкації поліції у Волинській області.Орієнтовна вартість викраденого – майже 5 мільйонів гривень.«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів на місці вчинення злочину, працівники управління карного розшуку ГУНП, відділу кримінального аналізу, кримінальної поліції Ковельського районного управління та Ратнівського відділення поліції встановили особи причетних до злочину: це 30-річні жителі Дніпропетровщини, які раніше мали проблеми з законом. Усі наряди поліції одразу були орієнтовані на виявлення й затримання групи крадіїв», - повідомив заступник начальника ГУНП у Волинській областіПоліцейські ретельно прослідкували маршрут транспортного засобу, на якому пересувались зловмисники, й орієнтували наряди поліції Волині та інших областей для його затримання.Завдяки чіткій взаємодії оперативників Волині й Рівненщини, менш ніж за дві години вказаний автомобіль Volkswagen T5 зупинили на автодорозі М-07 рівненські патрульні поліцейські.На місце викликали слідчо-оперативну групу Сарненського районного відділу поліції Рівненщини.Усередині ТЗ виявили рації, відмички, рукавички, мобільні телефони, біноклі, електроінструменти та інші речі й знаряддя, які могли використовуватись у протиправній діяльності. Також там було і викрадене майно з установи у смт. Ратне - обладнання зв’язку з вмістом дорогоцінних металів, зокрема паладію.

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