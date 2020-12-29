вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО

Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Учора, 20 квітня, близько 20-ї години, до поліції надійшло повідомлення, що з приміщення установи зв’язку в смт. Ратне невідомі особи викрали матеріали, виготовлені з вмістом дорогоцінних металів, та інші цінні речі. Зловмисники пошкодили вхідні двері.

Про це повідомляє сектор комуінкації поліції у Волинській області.

Орієнтовна вартість викраденого – майже 5 мільйонів гривень.

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів на місці вчинення злочину, працівники управління карного розшуку ГУНП, відділу кримінального аналізу, кримінальної поліції Ковельського районного управління та Ратнівського відділення поліції встановили особи причетних до злочину: це 30-річні жителі Дніпропетровщини, які раніше мали проблеми з законом. Усі наряди поліції одразу були орієнтовані на виявлення й затримання групи крадіїв», - повідомив заступник начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.

Поліцейські ретельно прослідкували маршрут транспортного засобу, на якому пересувались зловмисники, й орієнтували наряди поліції Волині та інших областей для його затримання.

Завдяки чіткій взаємодії оперативників Волині й Рівненщини, менш ніж за дві години вказаний автомобіль Volkswagen T5 зупинили на автодорозі М-07 рівненські патрульні поліцейські.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Сарненського районного відділу поліції Рівненщини.

Усередині ТЗ виявили рації, відмички, рукавички, мобільні телефони, біноклі, електроінструменти та інші речі й знаряддя, які могли використовуватись у протиправній діяльності. Також там було і викрадене майно з установи у смт. Ратне - обладнання зв’язку з вмістом дорогоцінних металів, зокрема паладію.

Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, злочинна група, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ви маєте серйозні здобутки, – Разумков про роботу ВНУ ім. Лесі Українки
Сьогодні, 16:03
На Волині помер учасник АТО
Сьогодні, 15:52
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 15:39
Возили із собою наркотики серед білого дня: у Ковелі затримали порушників
Сьогодні, 15:25
Візит Разумкова в Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО
06 квітень, 20:40
На Волині за минулу добу викрили декілька чоловіків, які мали при собі наркотики На Волині за минулу добу викрили декілька чоловіків, які мали при собі наркотики
19 лютий, 17:20
«Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО «Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО
29 грудень, 2020, 16:17
Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО
30 листопад, 2020, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
Сьогодні, 10:00
 1
Ви маєте серйозні здобутки, – Разумков про роботу ВНУ ім. Лесі Українки
Сьогодні, 16:03
 0
На Волині помер учасник АТО
Сьогодні, 15:52
 0
Злочинна група обікрала приміщення на Волині на майже 5 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 15:39
 0
Возили із собою наркотики серед білого дня: у Ковелі затримали порушників
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8