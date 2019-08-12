На Волині помер учасник АТО
Сьогодні, 15:52
Пішов з життя учасник АТО/ООС із села Світязь Олександр Мазурок.
Сумну звістку повідомили на сайті Шацької селищної ради.
Воїну, який у 2015 в рамках чергової хвилі мобілізації став на захист територіальної цілісності України, виповнилося 36 років.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам'ять про захисника буде завжди жити в наших серцях", - висловили співчуття на сайті селищної ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.
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Сумну звістку повідомили на сайті Шацької селищної ради.
Воїну, який у 2015 в рамках чергової хвилі мобілізації став на захист територіальної цілісності України, виповнилося 36 років.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам'ять про захисника буде завжди жити в наших серцях", - висловили співчуття на сайті селищної ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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