На Волині помер учасник АТО

Олександр Мазурок.



Сумну звістку



Воїну, який у 2015 в рамках чергової хвилі мобілізації став на захист територіальної цілісності України, виповнилося 36 років.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам'ять про захисника буде завжди жити в наших серцях", - висловили співчуття на сайті селищної ради.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.

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