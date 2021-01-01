Ви маєте серйозні здобутки, – Разумков про роботу ВНУ ім. Лесі Українки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков високо оцінив досягнення ВНУ ім. Лесі Українки за минулий рік.Про це йшлося у середу, 21 квітня, під час візиту спікера Верховної Ради у Луцьк.Голова Верховної Ради, нардепи, голова облради, міський голова Луцькавзяли участь у зустрічі зі студентами та працівниками вишу.Ректор університету, проректор з навчальної роботи та рекрутаціїпрезентували 14 томів творів письменниці Лесі Українки, що підготували менше ніж за рік. Це - колосальна робота, яку здійснили працівники Лесиного вишу, наголосив Анатолій Цьось.За словами Юрія Громика, видання – шоста в Україні спроба підготувати повне зібрання творів письменниці. Попередня спроба датована 1970-ми роками. Те видання лише називали повним, проте воно містило не всі тексти Лесі Українки, чимало з них скоротили чи вилучили, зокрема через політичні міркування. Понад 1000 примірників видали коштом держави, тепер готують наклад, що зможуть придбати всі охочі у свої бібліотеки. Окрім того, 14-томник доступний і онлайн.«Для мене історія Лесі Українки особливо близька, бо моя мама працює в театрі імені Лесі Українки в Києві. Це видатна українська письменниця і наша гордість», - відзначив голова парламенту.За словами Дмитра Разумкова, майбутнє держави формується у дитсадках, школах, університетах, інститутах, коледжах. Волинський національний університет імені Лесі Українки, зокрема, за минулий рік має серйозні здобутки. Так, виш піднявся серед інших в Україні у рейтингу із 128 на 22 позицію.«Це достатньо серйозний показник. І з точки зору фінансової роботи ви покращили свої показники, у цьому є й частина роботи Верховної Ради. За додаткову роботу ви отримали 15 мільйонів, а не 6, як було раніше, не дивлячись на те, що показники залученості стали трохи меншими, тому я бажаю вам їх збільшити, щоб у наступному році чи через деякий час ми змогли говорити про перевиконання всіх планів», - сказав спікер парламенту.