Візит Разумкова в Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 20:00
У Луцьку із робочим візитом побував голова Верховної Ради України IX скликання Дмитро Разумков.
Сьогодні, 21 квітня, він взяв участь у засіданні сесії Волинської обласної ради, а також відвідав декілька важливих для області об'єктів.
На засідання сесії, до того ж прибули волинські народні депутати Степан Івахів, Ігор Палиця, Валерій Стернійчук, В'ячеслав Рубльов, Ірина Констанкевич та Ігор Гузь, а також їхні колеги-нардепи Сергій Бабак та Оксана Дмитрієва. Окрім того, на сесію приїхали й Луцький міський голова Ігор Поліщук та Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Після подяки голови Волиньради Григорія Недопада Дмитру Разумкову за те, що відвідав «багатий і гостинний волинський край», спікер парламенту вийшов до трибуни та взяв слово.
У своєму виступі він назвав депутатів обласної ради партнерами та закликав до конструктивного діалогу та співпраці у майбутньому.
«Звісно, є політичні позиції, які іноді нас розділяють на табори, однак щодо ключових питань, від яких залежить майбутнє нашої держави, Верховна Рада повинна бути одностайною. Я впевнений, що така ж позиція має бути і у місцевого самоврядування на рівні областей. Ми повинні вибудувати вертикаль, однак не вертикаль підпорядкування один одному, а вертикаль співпраці та спільної роботи на результат. Сьогодні в умовах децентралізації на місця передано багато повноважень, але разом з тим і багато відповідальності. І, лише працюючи спільно, центральні і місцеві органи влади можуть досягнути успіху, адже без допомоги парламенту, уряду та президента України, вам буде важко виконувати ті обіцянки, які ви давали своїм виборцям. Ми також не зможемо досягнути успіху без допомоги місцевої влади областей, районів та територіальних громад», - зауважив він.
Опісля ж влаштували брифінг Дмитра Разумкова, під час якого він відповідав на запитання журналістів. Запитували, зокрема, про загострення на Сході і дії парламенту, реакцію на гучне святкування дня народження дружини однопартійця Разумкова Миколи Тищенка, завершення децентралізаційних процесів, долю антитютюнового законопроєкку тощо.
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Після брифінгу голова українського парламенту не продовжив участь у сесійному засіданні, а разом з головою Волиньради поїхав інспектувати деякі об'єкти.
Зокрема, у рамках поїздки він ознайомився з роботою КП «Волинське територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради, відвідав Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні та підприємство «ЛРЗ «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром». Однак, ці об'єкти були закритими для преси.
Наостанок Дмитро Разумков завітав у Волинський національний університет ім. Лесі Українки, де студенти та працівники вишу могли поставити питання спікеру ВРУ, які їх хвилюють. Насамперед ректор ВНУ Анатолій Цьось попрохав нардепів від Волині та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у сприянні створенню студентського кампусу на базі вишу.
Також тут презентували видання, котре складається з 14 томів творів письменниці Лесі Українки, що підготували менше ніж за рік. Це - шоста в Україні спроба підготувати повне зібрання творів письменниці. Попередня ж спроба датована 1970-ми роками.
«Для мене історія Лесі Українки особливо близька, бо моя мама працює в театрі імені Лесі Українки в Києві. Це видатна українська письменниця і наша гордість», - відзначив голова парламенту.
Він також високо оцінив здобутки Лесиного вишу, адже за рік університет зміг значно покращити свої позиції в рейтингу вищих навчальних закладів, піднявшись зі 128 на 22 позицію.
Насамкінець спікеру ВРУ подарували повне зібрання творів Лесі Українки.
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Сьогодні, 21 квітня, він взяв участь у засіданні сесії Волинської обласної ради, а також відвідав декілька важливих для області об'єктів.
На засідання сесії, до того ж прибули волинські народні депутати Степан Івахів, Ігор Палиця, Валерій Стернійчук, В'ячеслав Рубльов, Ірина Констанкевич та Ігор Гузь, а також їхні колеги-нардепи Сергій Бабак та Оксана Дмитрієва. Окрім того, на сесію приїхали й Луцький міський голова Ігор Поліщук та Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Після подяки голови Волиньради Григорія Недопада Дмитру Разумкову за те, що відвідав «багатий і гостинний волинський край», спікер парламенту вийшов до трибуни та взяв слово.
У своєму виступі він назвав депутатів обласної ради партнерами та закликав до конструктивного діалогу та співпраці у майбутньому.
«Звісно, є політичні позиції, які іноді нас розділяють на табори, однак щодо ключових питань, від яких залежить майбутнє нашої держави, Верховна Рада повинна бути одностайною. Я впевнений, що така ж позиція має бути і у місцевого самоврядування на рівні областей. Ми повинні вибудувати вертикаль, однак не вертикаль підпорядкування один одному, а вертикаль співпраці та спільної роботи на результат. Сьогодні в умовах децентралізації на місця передано багато повноважень, але разом з тим і багато відповідальності. І, лише працюючи спільно, центральні і місцеві органи влади можуть досягнути успіху, адже без допомоги парламенту, уряду та президента України, вам буде важко виконувати ті обіцянки, які ви давали своїм виборцям. Ми також не зможемо досягнути успіху без допомоги місцевої влади областей, районів та територіальних громад», - зауважив він.
Опісля ж влаштували брифінг Дмитра Разумкова, під час якого він відповідав на запитання журналістів. Запитували, зокрема, про загострення на Сході і дії парламенту, реакцію на гучне святкування дня народження дружини однопартійця Разумкова Миколи Тищенка, завершення децентралізаційних процесів, долю антитютюнового законопроєкку тощо.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Мені соромно», – Разумков у Луцьку про гучне святкування Тищенка у жорсткий локдаун
Після брифінгу голова українського парламенту не продовжив участь у сесійному засіданні, а разом з головою Волиньради поїхав інспектувати деякі об'єкти.
Зокрема, у рамках поїздки він ознайомився з роботою КП «Волинське територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради, відвідав Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні та підприємство «ЛРЗ «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром». Однак, ці об'єкти були закритими для преси.
Наостанок Дмитро Разумков завітав у Волинський національний університет ім. Лесі Українки, де студенти та працівники вишу могли поставити питання спікеру ВРУ, які їх хвилюють. Насамперед ректор ВНУ Анатолій Цьось попрохав нардепів від Волині та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у сприянні створенню студентського кампусу на базі вишу.
Також тут презентували видання, котре складається з 14 томів творів письменниці Лесі Українки, що підготували менше ніж за рік. Це - шоста в Україні спроба підготувати повне зібрання творів письменниці. Попередня ж спроба датована 1970-ми роками.
«Для мене історія Лесі Українки особливо близька, бо моя мама працює в театрі імені Лесі Українки в Києві. Це видатна українська письменниця і наша гордість», - відзначив голова парламенту.
Він також високо оцінив здобутки Лесиного вишу, адже за рік університет зміг значно покращити свої позиції в рейтингу вищих навчальних закладів, піднявшись зі 128 на 22 позицію.
Насамкінець спікеру ВРУ подарували повне зібрання творів Лесі Українки.
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