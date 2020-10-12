У Польщі затримали двох українців, які нищили припарковані автівки





Як пoвідoмляє



Це помітив поліцейський, який повертався додому після чергування. Він швидко викликав на місце підмогу й уже разом з колегами втрутився, щоб припинити нищення автівок.



Одного з українців затримали на місці, а інший пробував втекти, щоправда, невдовзі його наздогнали. Обоє чоловіків перебували в стані алкогольного сп'яніння. Їх забрали до відділку, де наступного дня допитали та пред'явили звинувачення. Після цього обох випустили під заставу. За вчинене громадянам України загрожує навіть тюремне ув'язнення.



Загалом вони пошкодили 3 автомобілі. Збитки власників оцінили на майже 8 тисяч злотих.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі спіймали двох громадянин України, які нищили припарковані авто в місті Шамотули (Великопольське воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, 25-річний та 31-річний чоловіки посеред ночі били ногами по автівках, дряпали їх по кузову та розбивали дзеркала.Це помітив поліцейський, який повертався додому після чергування. Він швидко викликав на місце підмогу й уже разом з колегами втрутився, щоб припинити нищення автівок.Одного з українців затримали на місці, а інший пробував втекти, щоправда, невдовзі його наздогнали. Обоє чоловіків перебували в стані алкогольного сп'яніння. Їх забрали до відділку, де наступного дня допитали та пред'явили звинувачення. Після цього обох випустили під заставу. За вчинене громадянам України загрожує навіть тюремне ув'язнення.Загалом вони пошкодили 3 автомобілі. Збитки власників оцінили на майже 8 тисяч злотих.

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