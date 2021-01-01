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У Луцьку хочуть створити студентський кампус

У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось попрохав нардепів від Волині та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у сприянні створенню студентського кампусу на базі вишу.

Про це йшлося у середу, 21 квітня, під час візиту спікера Верховної Ради у Луцьку.

Нагадаємо, голова Верховної Ради, нардепи Степан Івахів, Ігор Палиця, Вячеслав Рубльов, Ірина Констанкевич, Валерій Стернійчук, Ігор Гузь, голова облради Григорій Недопад, міський голова Луцька Ігор Поліщук взяли участь у зустрічі зі студентами та працівниками вишу.

За словами ректора Анатолія Цьося, враховуючи потенційні можливості університетів та соціальну і безпекову ситуацію в Україні, необхідно ставити питання про розробку та реалізацію державної програми щодо створення студентських кампусів у прикордонних територіях. Анатолій Цьось вважає, що такі кампуси можна облаштувати, наприклад, у Луцьку, Чернігові, Сумах, Херсоні.

«Волинський національний університет ім. Лесі Українки має всі передумови для створення такого кампусу. Є професійні кадри, наукові школи, гарний розвиток гуманітарної, культурно-мистецької, спортивної роботи, співпраця з працедавцями, розгалужена міжнародна робота і, що дуже важливо, земельна ділянка, де можна здійснювати таке будівництво», - сказав ректор Лесиного вишу.

Тож Анатолій Цьось попросив народних депутатів, голову Верховної Ради про підтримку в будівництві студентського кампусу.

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Теги: Луцьк, ВНУ, студентський кампус, Анатолій Цьось, Дмитро Разумков, вибір редактора
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