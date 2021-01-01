У Луцьку хочуть створити студентський кампус

Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українкипопрохав нардепів від Волині та голову Верховної Радиу сприянні створенню студентського кампусу на базі вишу.Про це йшлося у середу, 21 квітня, під час візиту спікера Верховної Ради у Луцьку.Нагадаємо, голова Верховної Ради, нардепи, голова облради, міський голова ЛуцькаЗа словами ректора Анатолія Цьося, враховуючи потенційні можливості університетів та соціальну і безпекову ситуацію в Україні, необхідно ставити питання про розробку та реалізацію державної програми щодо створення студентських кампусів у прикордонних територіях. Анатолій Цьось вважає, що такі кампуси можна облаштувати, наприклад, у Луцьку, Чернігові, Сумах, Херсоні.«Волинський національний університет ім. Лесі Українки має всі передумови для створення такого кампусу. Є професійні кадри, наукові школи, гарний розвиток гуманітарної, культурно-мистецької, спортивної роботи, співпраця з працедавцями, розгалужена міжнародна робота і, що дуже важливо, земельна ділянка, де можна здійснювати таке будівництво», - сказав ректор Лесиного вишу.Тож Анатолій Цьось попросив народних депутатів, голову Верховної Ради про підтримку в будівництві студентського кампусу.