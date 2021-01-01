У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Сьогодні, 17:20
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось попрохав нардепів від Волині та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у сприянні створенню студентського кампусу на базі вишу.
Про це йшлося у середу, 21 квітня, під час візиту спікера Верховної Ради у Луцьку.
Нагадаємо, голова Верховної Ради, нардепи Степан Івахів, Ігор Палиця, Вячеслав Рубльов, Ірина Констанкевич, Валерій Стернійчук, Ігор Гузь, голова облради Григорій Недопад, міський голова Луцька Ігор Поліщук взяли участь у зустрічі зі студентами та працівниками вишу.
За словами ректора Анатолія Цьося, враховуючи потенційні можливості університетів та соціальну і безпекову ситуацію в Україні, необхідно ставити питання про розробку та реалізацію державної програми щодо створення студентських кампусів у прикордонних територіях. Анатолій Цьось вважає, що такі кампуси можна облаштувати, наприклад, у Луцьку, Чернігові, Сумах, Херсоні.
«Волинський національний університет ім. Лесі Українки має всі передумови для створення такого кампусу. Є професійні кадри, наукові школи, гарний розвиток гуманітарної, культурно-мистецької, спортивної роботи, співпраця з працедавцями, розгалужена міжнародна робота і, що дуже важливо, земельна ділянка, де можна здійснювати таке будівництво», - сказав ректор Лесиного вишу.
Тож Анатолій Цьось попросив народних депутатів, голову Верховної Ради про підтримку в будівництві студентського кампусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 21 квітня, під час візиту спікера Верховної Ради у Луцьку.
Нагадаємо, голова Верховної Ради, нардепи Степан Івахів, Ігор Палиця, Вячеслав Рубльов, Ірина Констанкевич, Валерій Стернійчук, Ігор Гузь, голова облради Григорій Недопад, міський голова Луцька Ігор Поліщук взяли участь у зустрічі зі студентами та працівниками вишу.
За словами ректора Анатолія Цьося, враховуючи потенційні можливості університетів та соціальну і безпекову ситуацію в Україні, необхідно ставити питання про розробку та реалізацію державної програми щодо створення студентських кампусів у прикордонних територіях. Анатолій Цьось вважає, що такі кампуси можна облаштувати, наприклад, у Луцьку, Чернігові, Сумах, Херсоні.
«Волинський національний університет ім. Лесі Українки має всі передумови для створення такого кампусу. Є професійні кадри, наукові школи, гарний розвиток гуманітарної, культурно-мистецької, спортивної роботи, співпраця з працедавцями, розгалужена міжнародна робота і, що дуже важливо, земельна ділянка, де можна здійснювати таке будівництво», - сказав ректор Лесиного вишу.
Тож Анатолій Цьось попросив народних депутатів, голову Верховної Ради про підтримку в будівництві студентського кампусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Тернополі 15-річна дівчина отруїлась таблетками
Сьогодні, 17:55
Розшукали двох зниклих у Луцьку 7-річних хлопчиків
Сьогодні, 17:42
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Сьогодні, 17:20