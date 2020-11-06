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Розшукали двох зниклих у Луцьку 7-річних хлопчиків

Розшукали двох зниклих у Луцьку 7-річних хлопчиків
Співробітники Луцького РУП знайшли двох зниклих дітей.

Про це інформує Луцьке районне управління поліції.

Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про зникнення двох 7-річних хлопчиків у Луцьку. Поліцейські негайно вирушили на пошуки малолітніх дітей.

На місці події правоохоронці з’ясували, що після закінчення уроків двоє школярів пішли на дитячий майданчик. Коли батьки прийшли забирати дітей, їх там вже не було. На майданчику залишились лише їхні речі.

Поліцейські, отримавши від батьків опис зовнішності дітей, залучили до пошуків усі необхідні сили та засоби та розпочали прочісувати вулиці Луцька.

Через годину після початку пошуків хлопців виявили на одній із вулиць міста. Налякані та розгублені діти розповіли, що вони вирішили прогулятись вулицями міста, проте забрели у незнайому для них місцину та загубилися.

Життю та здоров’ю дітей загрози не було.

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Теги: Луцьк, розшук, діти, поліція
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