Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО





Світлини на фейсбук-сторінці "Волинь Велика" Андрій Михайлов.



"Річка Стир у повній красі. Styr river in Volyn' region, Ukraine", - написав хлопець.



На фотографіях видно, як повноводна річка Стир вийшла зі своїх берегів.



Автор зауважує, світлини були зроблені біля селища Колки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували неймовірні фотографії річки Стир, зняті з висоти пташиного польоту.Світлини на фейсбук-сторінці "Волинь Велика" розмістив луцький фотограф"Річка Стир у повній красі. Styr river in Volyn' region, Ukraine", - написав хлопець.На фотографіях видно, як повноводна річка Стир вийшла зі своїх берегів.Автор зауважує, світлини були зроблені біля селища Колки.

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