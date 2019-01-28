Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 18:00
У мережі опублікували неймовірні фотографії річки Стир, зняті з висоти пташиного польоту.
Світлини на фейсбук-сторінці "Волинь Велика" розмістив луцький фотограф Андрій Михайлов.
"Річка Стир у повній красі. Styr river in Volyn' region, Ukraine", - написав хлопець.
На фотографіях видно, як повноводна річка Стир вийшла зі своїх берегів.
Автор зауважує, світлини були зроблені біля селища Колки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини на фейсбук-сторінці "Волинь Велика" розмістив луцький фотограф Андрій Михайлов.
"Річка Стир у повній красі. Styr river in Volyn' region, Ukraine", - написав хлопець.
На фотографіях видно, як повноводна річка Стир вийшла зі своїх берегів.
Автор зауважує, світлини були зроблені біля селища Колки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 18:00
У Тернополі 15-річна дівчина отруїлась таблетками
Сьогодні, 17:55
Розшукали двох зниклих у Луцьку 7-річних хлопчиків
Сьогодні, 17:42