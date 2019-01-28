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Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО

Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
У мережі опублікували неймовірні фотографії річки Стир, зняті з висоти пташиного польоту.

Світлини на фейсбук-сторінці "Волинь Велика" розмістив луцький фотограф Андрій Михайлов.

"Річка Стир у повній красі. Styr river in Volyn' region, Ukraine", - написав хлопець.

На фотографіях видно, як повноводна річка Стир вийшла зі своїх берегів.

Автор зауважує, світлини були зроблені біля селища Колки.

Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО
Річка Стир з висоти пташиного польоту. ФОТО

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Теги: Стир, Колки, фото
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