Легендарна зв'язкова УПА з Волині відзначила 94-й день народження

Ганна Зелена (у дівоцтві Абрамчук).



Про це



Жінка зустрічає гостей біля своєї хатини, де майорить синьо-жовтий прапор. З радістю спілкується, ділиться спогадами, каже: “Роки беруть своє, та хочеться знати, що буде далі, за що страждала. Усім бажаю міцного здоров’я і миру, щоб не було війни”.



Приймала вона поздоровлення і від міської влади. До Ганни Йовівни завітав консультант міського голови, депутат міської ради Ігор Пініс. Він привітав Ганну Йовівну зі святом та передав найтепліші побажання від міського голови Ігоря Чайки.



До слова, про життя волинянки-зв’язкової УПА Ганни Абрамчук із позивним "Зелена" знімають повнометражний фільм "Шлях поколінь".А письменник Василь Шкляр хоче написати про її життя книгу.



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Ганна Йонівна Зелена народилася 20 квітня 1927 року у селі Скулин, і зростала найменшою в родині Абрамчуків. Крім неї, батьки виховували ще братика Данилка та сестричку Марічку. Закінчила два класи польської школи. У 1942 році рідне село німецькі окупанти спалили дотла.



У 15 років Ганна стала зв’язковою УПА. Спочатку була учасницею диверсійної групи Сергія Дятла (сотенного Дяченка), потім – особистою зв’язковою Дмитра Клячківського, командира групи УПА-Північ. Разом з іншими дівчатами допомагала повстанцям – збирала полотно, різала його, зшивала і робила бинти. Жінки, які мали швейні машинки, шили одяг, фарбували його в дубовій корі. Ганна в коси заплітала зашифровані листи – грипси, і носила їх в села Облапи, Доротище. За доносом її арештували 10 червня 1945-го.



Військовий трибунал засудив Ганну до 10 років каторги і 5 позбавлення громадянських прав. Покарання відбувала в Норильську. Була учасницею повстання політв’язнів у 1953 році, під час якого отримала важке вогнепальне поранення.



Після тривалого лікування отримала інвалідність. У зв'язку з цим була звільнена у 1955 році. У рідному селі жити не дозволили, виселили у Дніпропетровську область. Там за містом жила в однокімнатній квартирі з мамою і донькою. Працювала дояркою у сільськогосподарській артілі менше року. Через рік повернулася в рідне село Скулин Ковельського району на Волині, де проживає й досі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 квітня, відзначає 94-й день народження надзвичайно мужня жінка, зв’язкова УПА, політв’язень, жителька села Скулин(у дівоцтві Абрамчук).Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.Жінка зустрічає гостей біля своєї хатини, де майорить синьо-жовтий прапор. З радістю спілкується, ділиться спогадами, каже: “Роки беруть своє, та хочеться знати, що буде далі, за що страждала. Усім бажаю міцного здоров’я і миру, щоб не було війни”.Приймала вона поздоровлення і від міської влади. До Ганни Йовівни завітав консультант міського голови, депутат міської ради. Він привітав Ганну Йовівну зі святом та передав найтепліші побажання від міського головиДо слова, про життя волинянки-зв’язкової УПА Ганни Абрамчук із позивним "Зелена"А письменник Василь Шкляр хоче написати про її життя книгу.Ганна Йонівна Зелена народилася 20 квітня 1927 року у селі Скулин, і зростала найменшою в родині Абрамчуків. Крім неї, батьки виховували ще братика Данилка та сестричку Марічку. Закінчила два класи польської школи. У 1942 році рідне село німецькі окупанти спалили дотла.У 15 років Ганна стала зв’язковою УПА. Спочатку була учасницею диверсійної групи Сергія Дятла (сотенного Дяченка), потім – особистою зв’язковою Дмитра Клячківського, командира групи УПА-Північ. Разом з іншими дівчатами допомагала повстанцям – збирала полотно, різала його, зшивала і робила бинти. Жінки, які мали швейні машинки, шили одяг, фарбували його в дубовій корі. Ганна в коси заплітала зашифровані листи – грипси, і носила їх в села Облапи, Доротище. За доносом її арештували 10 червня 1945-го.Військовий трибунал засудив Ганну до 10 років каторги і 5 позбавлення громадянських прав. Покарання відбувала в Норильську. Була учасницею повстання політв’язнів у 1953 році, під час якого отримала важке вогнепальне поранення.Після тривалого лікування отримала інвалідність. У зв'язку з цим була звільнена у 1955 році. У рідному селі жити не дозволили, виселили у Дніпропетровську область. Там за містом жила в однокімнатній квартирі з мамою і донькою. Працювала дояркою у сільськогосподарській артілі менше року. Через рік повернулася в рідне село Скулин Ковельського району на Волині, де проживає й досі.

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