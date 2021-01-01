Волинянку, яка з вогню витягнула сусідку, номінують на премію «Герой-рятувальник року». ВІДЕО

Ольгу Дорош, яка в лютому цього року врятувала жінку з будинку, в якому зайнялася пожежа, номінували на Всеукраїнську акцію "Герой-рятувальник року".



Про це розповів Олександр Дерев'янчук.



Це був будній день, 15-го лютого. О 18-й годині Ольга Дорош мала йти на роботу. Вона працює техпрацівницею в Ковельській міськраді. Того дня затрималась і вийшла з дому на кілька хвилин пізніше, ніж завжди. Побачили з-під даху будинку густий дим, а у вікні стояла сусідка, яка не могла вийти з дому.



Ольга Дорош каже: часу на роздуми у неї не було. Кинулась рятувати жінку. Відкрила двері та витягла її на двір. У хаті залишився чоловік сусідки, який прикутий до ліжка після інсульту. Коли зрозуміла, що не зможе винести його сама, рятувальниця викликала пожежників і "швидку". Лише на роботі Ольга Дорош зрозуміла, що трапилося.



Рятувальник Сергій Волосюк розповідає, що паралізований чоловік лежав біля палаючого ліжка. Його нащупали руками. За ноги підтягли, взяли за руки і винесли на вулицю. Жінку і чоловіка після пожежі у важкому стані з опіками госпіталізували.



Поспілкуватися з врятованою з вогню ковельчанкою Суспільному не вдалося, під час знімання вона перебувала за межами міста.



Такі випадки, коли люди проявляють ініціативу, героїзм, реагують на ситуації, рятують людей, стараються відстежувати, — каже заступник начальника Ковельського міськрайонного відділу ДСНС Олександр Дерев'янчук.



За мужність і порятунок життя Ольгу Дорош номінували на щорічну Всеукраїнську акцію "Герой-рятувальник року".



Всеукраїнську акцію "Герой-рятувальник року" започаткували з 2004-го. Так, в Україні відзначають громадян, які проявили мужність та героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій і стихійного лиха.



За 17 років переможцями акції стали 20 волинян, — розповіла начальниця відділу УДСНС в області Ірина Варварук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанку, яка в лютому цього року врятувала жінку з будинку, в якому зайнялася пожежа, номінували на Всеукраїнську акцію "Герой-рятувальник року".Про це розповів "Суспільному" заступник начальника Ковельського міськрайонного відділу ДСНСЦе був будній день, 15-го лютого. О 18-й годині Ольга Дорош мала йти на роботу. Вона працює техпрацівницею в Ковельській міськраді. Того дня затрималась і вийшла з дому на кілька хвилин пізніше, ніж завжди. Побачили з-під даху будинку густий дим, а у вікні стояла сусідка, яка не могла вийти з дому.Ольга Дорош каже: часу на роздуми у неї не було. Кинулась рятувати жінку. Відкрила двері та витягла її на двір. У хаті залишився чоловік сусідки, який прикутий до ліжка після інсульту. Коли зрозуміла, що не зможе винести його сама, рятувальниця викликала пожежників і "швидку". Лише на роботі Ольга Дорош зрозуміла, що трапилося.Рятувальникрозповідає, що паралізований чоловік лежав біля палаючого ліжка. Його нащупали руками. За ноги підтягли, взяли за руки і винесли на вулицю. Жінку і чоловіка після пожежі у важкому стані з опіками госпіталізували.Поспілкуватися з врятованою з вогню ковельчанкою Суспільному не вдалося, під час знімання вона перебувала за межами міста.Такі випадки, коли люди проявляють ініціативу, героїзм, реагують на ситуації, рятують людей, стараються відстежувати, — каже заступник начальника Ковельського міськрайонного відділу ДСНС Олександр Дерев'янчук.За мужність і порятунок життя Ольгу Дорош номінували на щорічну Всеукраїнську акцію "Герой-рятувальник року".Всеукраїнську акцію "Герой-рятувальник року" започаткували з 2004-го. Так, в Україні відзначають громадян, які проявили мужність та героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій і стихійного лиха.За 17 років переможцями акції стали 20 волинян, — розповіла начальниця відділу УДСНС в області

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