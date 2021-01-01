Лучан запрошують пізнати Галичину, яку мало хто бачив
Сьогодні, 05:29
21 квітня у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, що розташований у луцькому КРЦ «АдреналінСіті», презентуватимуть проєкт «Terra Galicia» Юрка Дячишина про Галичину.
Terra Galicia – це проєкт про землю і краєвиди Галичини, її просту красу, різноманітність та настроєвість, ландшафти, що зазвичай залишаются візуально ігнорованими, через свою, на перший погляд, звичність та безпретензійність.
Terra Galicia – це земля, яка не «відкрита» і не досліджена, хоча знаходиться зовсім поруч. Terra Galicia – це справжня Terra Incognita.
Цей проєкт про іншу «планету», яку можна шукати і знайти будь-де, і дивлячись на ці «космічні» ландшафти фантазуючи, мандрувати в просторі, переноситися в різні місця незвіданої землі.
Відкриття виставки відбудеться 21 квітня о 17.00.
Вхід вільний (маска+дистпанція). Виставка діятиме упродовж місяця.
Довідково: Юрко Дячишин народився 1980 року у Львові.Учасник багатьох персональних виставкок, фестивалів. З 2003 року документує щоденне вуличне життя міста Львова (останні п’ять років просто у формі споглядання без фотоапарата). Мешкає та працює у Львові.
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Terra Galicia – це проєкт про землю і краєвиди Галичини, її просту красу, різноманітність та настроєвість, ландшафти, що зазвичай залишаются візуально ігнорованими, через свою, на перший погляд, звичність та безпретензійність.
Terra Galicia – це земля, яка не «відкрита» і не досліджена, хоча знаходиться зовсім поруч. Terra Galicia – це справжня Terra Incognita.
Цей проєкт про іншу «планету», яку можна шукати і знайти будь-де, і дивлячись на ці «космічні» ландшафти фантазуючи, мандрувати в просторі, переноситися в різні місця незвіданої землі.
Відкриття виставки відбудеться 21 квітня о 17.00.
Вхід вільний (маска+дистпанція). Виставка діятиме упродовж місяця.
Довідково: Юрко Дячишин народився 1980 року у Львові.Учасник багатьох персональних виставкок, фестивалів. З 2003 року документує щоденне вуличне життя міста Львова (останні п’ять років просто у формі споглядання без фотоапарата). Мешкає та працює у Львові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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