Лучан запрошують пізнати Галичину, яку мало хто бачив

21 квітня у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, що розташований у луцькому КРЦ «АдреналінСіті», презентуватимуть проєкт «Terra Galicia»про Галичину.Terra Galicia – це проєкт про землю і краєвиди Галичини, її просту красу, різноманітність та настроєвість, ландшафти, що зазвичай залишаются візуально ігнорованими, через свою, на перший погляд, звичність та безпретензійність.Terra Galicia – це земля, яка не «відкрита» і не досліджена, хоча знаходиться зовсім поруч. Terra Galicia – це справжня Terra Incognita.Цей проєкт про іншу «планету», яку можна шукати і знайти будь-де, і дивлячись на ці «космічні» ландшафти фантазуючи, мандрувати в просторі, переноситися в різні місця незвіданої землі.Відкриття виставки відбудеться 21 квітня о 17.00.Вхід вільний (маска+дистпанція). Виставка діятиме упродовж місяця.Довідково: Юрко Дячишин народився 1980 року у Львові.Учасник багатьох персональних виставкок, фестивалів. З 2003 року документує щоденне вуличне життя міста Львова (останні п’ять років просто у формі споглядання без фотоапарата). Мешкає та працює у Львові.