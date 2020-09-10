Без ПЛР-тестів: Чорногорія відкрила кордони для українських туристів





Про це заявив міністр фінансів та соціального захисту Чорногорії Мілойко Спаіч, - пише



«З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021, для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусі, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР тестування», - написав міністр.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чорногорія вирішила відкрити кордони для туристів з України без таких обмежень як ПЛР-тест на коронавірус.Про це заявив міністр фінансів та соціального захисту Чорногорії, - пише espreso «З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021, для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусі, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР тестування», - написав міністр.

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