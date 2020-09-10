Без ПЛР-тестів: Чорногорія відкрила кордони для українських туристів
Сьогодні, 04:29
Чорногорія вирішила відкрити кордони для туристів з України без таких обмежень як ПЛР-тест на коронавірус.
Про це заявив міністр фінансів та соціального захисту Чорногорії Мілойко Спаіч, - пише espreso.
«З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021, для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусі, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР тестування», - написав міністр.
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Про це заявив міністр фінансів та соціального захисту Чорногорії Мілойко Спаіч, - пише espreso.
«З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021, для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусі, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР тестування», - написав міністр.
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