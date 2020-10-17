вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО

Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО
Величезну купу мотлоху протягом 8–ми років збирала у своїй двокімнатній квартирі жителька Нововолинська. Нещодавно його стало стільки, що місця не знайшлося самій господині.

Про це пише Нововолинськ.com.

Днями 75-річну нововолинянку у власній квартирі завалило сміттям. Крик на допомогу почули сусіди та викликали надзвичайників. Аби звільнити бідолашну рятувальникам довелося залізти до квартири через вікно другого поверху. Лиш так вони змогли дістатись до жінки та розчистити прохід.

Власницю визволили, але всі жахнулися від того, що побачили. Коридор, ванна кімната, туалет та вітальня – все було закидане сміттям.

Жінка зізналась, що мотлох зі смітників зносила ночами впродовж восьми років.

Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО
Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО

Мешканка шахтарського міста живе сама. Вона має двох доньок, проте вони проживають закордоном. Зі слів сусідів, одна з них незабаром має повернутися в Нововолинськ.

Запевняють, що ніколи не бачили, щоб бабуся щось тягла в квартиру, але здогадувались, бо чули сморід в під`їзді. Окрім цього, нарікали на велику кількість гризунів. Тоді сусіди і почали активніше реагувати на проблему.

Розповідають, що усім під’їздом просили сусідку прибратися і пропонували допомогу, а ще – викликали поліцію. Проте за дверима – тиша. Їх не вибити й сміття не винести – це приватна власність.

Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО
Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО

Допомогти винести брухт з помешкання літньої жінки взялися родичі. Сьогодні непотріб вивозять вдруге і вже й востаннє, вперше, кажуть, обійшлося в 1500 гривень.

Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО
Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, Нововолинськ, завалило мотлохом
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО
Сьогодні, 22:16
Пожежа із трьома загиблими на вулиці Шевченка у Луцьку: відомі деталі.ФОТО
Сьогодні, 21:12
Експерти розповіли, яку ковбасу не можна купувати і як вибрати якісну
Сьогодні, 20:55
Волинянку, яка з вогню витягнула сусідку, номінують на премію «Герой-рятувальник року». ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
У Луцьку – пожежа на Шевченка: ймовірно, є загиблі
Сьогодні, 20:12
Схожі новини
У волинському місті думають, як сортувати та переробляти сміття У волинському місті думають, як сортувати та переробляти сміття
06 січень, 22:25
У місті на Волині запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО У місті на Волині запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
17 жовтень, 2020, 08:26
У волинському місті зі сміття виготовлятимуть добрива У волинському місті зі сміття виготовлятимуть добрива
08 жовтень, 2020, 07:34
Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО Вивезли причіп сміття: на Волині прибрали берег водосховища. ФОТО
17 травень, 2020, 08:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
Сьогодні, 10:00
 1
Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО
Сьогодні, 22:16
 0
Пожежа із трьома загиблими на вулиці Шевченка у Луцьку: відомі деталі.ФОТО
Сьогодні, 21:12
 0
Експерти розповіли, яку ковбасу не можна купувати і як вибрати якісну
Сьогодні, 20:55
 0
Волинянку, яка з вогню витягнула сусідку, номінують на премію «Герой-рятувальник року». ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8