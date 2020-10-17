Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО





Про це пише



Днями 75-річну нововолинянку у власній квартирі завалило сміттям. Крик на допомогу почули сусіди та викликали надзвичайників. Аби звільнити бідолашну рятувальникам довелося залізти до квартири через вікно другого поверху. Лиш так вони змогли дістатись до жінки та розчистити прохід.



Власницю визволили, але всі жахнулися від того, що побачили. Коридор, ванна кімната, туалет та вітальня – все було закидане сміттям.



Жінка зізналась, що мотлох зі смітників зносила ночами впродовж восьми років.





Мешканка шахтарського міста живе сама. Вона має двох доньок, проте вони проживають закордоном. Зі слів сусідів, одна з них незабаром має повернутися в Нововолинськ.



Запевняють, що ніколи не бачили, щоб бабуся щось тягла в квартиру, але здогадувались, бо чули сморід в під`їзді. Окрім цього, нарікали на велику кількість гризунів. Тоді сусіди і почали активніше реагувати на проблему.



Розповідають, що усім під’їздом просили сусідку прибратися і пропонували допомогу, а ще – викликали поліцію. Проте за дверима – тиша. Їх не вибити й сміття не винести – це приватна власність.





Допомогти винести брухт з помешкання літньої жінки взялися родичі. Сьогодні непотріб вивозять вдруге і вже й востаннє, вперше, кажуть, обійшлося в 1500 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Величезну купу мотлоху протягом 8–ми років збирала у своїй двокімнатній квартирі жителька Нововолинська. Нещодавно його стало стільки, що місця не знайшлося самій господині.Про це пише Нововолинськ.com. Днями 75-річну нововолинянку у власній квартирі завалило сміттям. Крик на допомогу почули сусіди та викликали надзвичайників. Аби звільнити бідолашну рятувальникам довелося залізти до квартири через вікно другого поверху. Лиш так вони змогли дістатись до жінки та розчистити прохід.Власницю визволили, але всі жахнулися від того, що побачили. Коридор, ванна кімната, туалет та вітальня – все було закидане сміттям.Жінка зізналась, що мотлох зі смітників зносила ночами впродовж восьми років.Мешканка шахтарського міста живе сама. Вона має двох доньок, проте вони проживають закордоном. Зі слів сусідів, одна з них незабаром має повернутися в Нововолинськ.Запевняють, що ніколи не бачили, щоб бабуся щось тягла в квартиру, але здогадувались, бо чули сморід в під`їзді. Окрім цього, нарікали на велику кількість гризунів. Тоді сусіди і почали активніше реагувати на проблему.Розповідають, що усім під’їздом просили сусідку прибратися і пропонували допомогу, а ще – викликали поліцію. Проте за дверима – тиша. Їх не вибити й сміття не винести – це приватна власність.Допомогти винести брухт з помешкання літньої жінки взялися родичі. Сьогодні непотріб вивозять вдруге і вже й востаннє, вперше, кажуть, обійшлося в 1500 гривень.

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