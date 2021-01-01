22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі, а віряни вшановують пам'ять мученика Євпсихія.
Сьогодні день народження відзначають музеєзнавець, історик, завідувач Музею історії Луцького Братства Олена Бірюліна (на фото), мандрівник Олександр Оришко, громадський діяч Богдан Іщук та очільник управління охорони здоров`я Луцької міської ради Володимир Лотвін. Зичимо вам здоров’я, достатку і життєвих перемог.
У четвер, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл, а також Леон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не варто сьогодні надто багато працювати;
• Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
• Не слід у цей день позичати гроші;
• Не варто нині сваритися з рідними та близькими.
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Сьогодні день народження відзначають музеєзнавець, історик, завідувач Музею історії Луцького Братства Олена Бірюліна (на фото), мандрівник Олександр Оришко, громадський діяч Богдан Іщук та очільник управління охорони здоров`я Луцької міської ради Володимир Лотвін. Зичимо вам здоров’я, достатку і життєвих перемог.
У четвер, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл, а також Леон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не варто сьогодні надто багато працювати;
• Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
• Не слід у цей день позичати гроші;
• Не варто нині сваритися з рідними та близькими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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