22 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі, а віряни вшановують пам'ять мученика Євпсихія.Сьогодні день народження відзначають музеєзнавець, історик, завідувач Музею історії Луцького Братства(на фото), мандрівник, громадський діячта очільник управління охорони здоров`я Луцької міської ради. Зичимо вам здоров’я, достатку і життєвих перемог.У четвер, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл, а також Леон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ• Не варто сьогодні надто багато працювати;• Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;• Не слід у цей день позичати гроші;• Не варто нині сваритися з рідними та близькими.