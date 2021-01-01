Волинське підприємство потрапило у «чорний список контрабандистів»: які санкції чекають на нього

Володимир Зеленський ввів в дію другий пакет санкцій проти «контрабандистів». Серед 95 юридичних осіб, що причетні до контрабанди, названо і луцьке підприємство -ТОВ «КОМПАНІЯ АВТО-ВОЗ», основний вид діяльності якого - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.



Президент України Володимир Зеленський 21 квітня ввів в дію санкції Ради нацбезпеки і оборони, рішення про застосування яких було ухвалено 15 квітня. Про це пише



Відповідний указ опубліковано на сайті президента.







ТАкож після засідання РНБО 15 квітня Зеленський анонсував другий пакет персональних санкцій проти осіб, що можуть бути причетними до контрабанди.



У рішенні про застосування санкцій, яке президент увів в дію своїм указом 21 квітня, зазначені 13 фізичних осіб. Деякі особи з цього переліку — бізнесмени, інші — колишні держслужбовців. Про деяких із них є чимало матеріалів у ЗМІ, що позиціюються як викривальні, про інших — жодної згадки по контекстом санкцій.



Також санкції застосовано проти 95 юридичних осіб. Серед цього переліку є і одне волинське підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Авто-воз». Адреса юридичної особи: Україна, 43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Рівненська,48. Це підприємство займається торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, а також їх технічним обслуговуванням та ремонтом.



Щодо санкцій, що то вони введені на три роки і передбачають:



- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торговельних операцій (повне припинення);

- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

- анулювання ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

- заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;

- заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);

- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

- заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

- запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

= заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

-інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Україниввів в дію другий пакет санкцій проти «контрабандистів». Серед 95 юридичних осіб, що причетні до контрабанди, названо і луцьке підприємство -ТОВ «КОМПАНІЯ АВТО-ВОЗ», основний вид діяльності якого - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.Президент України Володимир Зеленський 21 квітня ввів в дію санкції Ради нацбезпеки і оборони, рішення про застосування яких було ухвалено 15 квітня. Про це пише glavcom Відповідний указ опубліковано на сайті президента. Як повідомлялося, Володимир Зеленський після засідання РНБО 2 квітня записав відеозвернення до українців, в якому анонсував маштабні санкції проти контрабандистів.ТАкож після засідання РНБО 15 квітня Зеленський анонсував другий пакет персональних санкцій проти осіб, що можуть бути причетними до контрабанди.У рішенні про застосування санкцій, яке президент увів в дію своїм указом 21 квітня, зазначені 13 фізичних осіб. Деякі особи з цього переліку — бізнесмени, інші — колишні держслужбовців. Про деяких із них є чимало матеріалів у ЗМІ, що позиціюються як викривальні, про інших — жодної згадки по контекстом санкцій.Також санкції застосовано проти 95 юридичних осіб. Серед цього переліку є і одне волинське підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Авто-воз». Адреса юридичної особи: Україна, 43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Рівненська,48. Це підприємство займається торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, а також їх технічним обслуговуванням та ремонтом.Щодо санкцій, що то вони введені на три роки і передбачають:- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;- обмеження торговельних операцій (повне припинення);- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);- запобігання виведенню капіталів за межі України;- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;- анулювання ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;- заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;- заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;- заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;- запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;= заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;-інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.

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