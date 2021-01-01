Мешканці волинського села воюють за школу з керівництвом громади. ВІДЕО





Журналісти



Під час зустрічі з керівництвом Підгайцівської громади, до якої нещодавно приєдналося село Пальче, було гаряче: причиною невдоволення стало закриття місцевої школи, а школярів будуть довозити в одну із сусідніх шкіл, де є, ніби то, набагато кращі умови.



Жителька села Пальче Людмила Власюк каже, що її село уже чотири місяці як приєдналося до Підгайцівської ОТГ, але ніяких позитивних змін поки не відчутно. «Натомість ви починаєте свою роботу із закриттям у нас нашої школи», - каже обурена жінка.

Крім того, селяни запевняють, що місяць тому підгайцівські депутати тихцем оглянули школу і винесли вирок - закрити. Місцеві жителі про це взнали лише дякуючи допису депутата Розумовського у соцмережі.



Мешканці Пальче налаштовані войовниче, вимагають у депутатів прибрати руки від їх школи, адже свого часу її збудували усім селом. А 3 роки тому громада виграла міжнародний грант на утеплення закладу, дофінансовував модернізацію також не бюджет, знову люди скидалися самі, навіть ті у кого не має дітей-учнів.



«З того тендера треба було 5% зробити внесок від громади села, - згадує місцева жителька Тетяна Бортник. – То всі здавали кошти, навіть ті, що не мали дітей-школярів, казали, що їх внуки будуть ходити. Здавали по 1000 по 500. Для вас це, може, копійки, але для нас то були гроші ».



Підгайцівські урядки під час слухань пояснюють, що хочуть не закриття, а більш якісної освіти для учнів.

«Одним із вирішення даного питання, - пояснює заступник голови Підгайцівської сільської ради Валентин Приходько, - це шкільний автобус і перевезення учнів у одну із сусідніх шкіл громади».



У Підгайцях підрахували, що за кілька років державних грошей вистачатиме лише на 4 школи їхньої громади. Решту – 9 доведеться закрити або утримувати з місцевого бюджету. То ж за оптимізацію взялися заздалегідь.



Батьки відправляти своїх дітей на навчання по сусідніх селах категорично не хочуть. «Батьки не зможуть завозити дітей до школи, вчителі теж не будуть закріплені за кожною дитиною. То, як нам надіятися, що моя дитина буде в безпеці», - каже мешканка с. Пальче Галина Онопріяк.



На збори в Пальче приїхали і місцеві депутати, виявилося, що не всі вони бачать сенс у тому, щоб закривати місцеву школу.

«У нас абсолютна більшість депутатів не поділяє думку про закриття, - розповідає депутат Підгайцівської сільської ради Віталій Заремба . – Тому ми не дозволимо «через коліно» вирішити це питання».



Мешканці Пальче вважають, що перший бій за свою школу вони виграли, але не битву. Тому обіцяють бути напоготові.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проти закриття навчального закладу у селі Пальче повстали місцеві мешканці.Журналісти 12 Каналу побували у селі Пальче на громадських слуханнях щодо цього питання і вислухали обидві сторони конфлікту.Під час зустрічі з керівництвом Підгайцівської громади, до якої нещодавно приєдналося село Пальче, було гаряче: причиною невдоволення стало закриття місцевої школи, а школярів будуть довозити в одну із сусідніх шкіл, де є, ніби то, набагато кращі умови.Жителька села Пальчекаже, що її село уже чотири місяці як приєдналося до Підгайцівської ОТГ, але ніяких позитивних змін поки не відчутно. «Натомість ви починаєте свою роботу із закриттям у нас нашої школи», - каже обурена жінка.Крім того, селяни запевняють, що місяць тому підгайцівські депутати тихцем оглянули школу і винесли вирок - закрити. Місцеві жителі про це взнали лише дякуючи допису депутатау соцмережі.Мешканці Пальче налаштовані войовниче, вимагають у депутатів прибрати руки від їх школи, адже свого часу її збудували усім селом. А 3 роки тому громада виграла міжнародний грант на утеплення закладу, дофінансовував модернізацію також не бюджет, знову люди скидалися самі, навіть ті у кого не має дітей-учнів.«З того тендера треба було 5% зробити внесок від громади села, - згадує місцева жителька– То всі здавали кошти, навіть ті, що не мали дітей-школярів, казали, що їх внуки будуть ходити. Здавали по 1000 по 500. Для вас це, може, копійки, але для нас то були гроші ».Підгайцівські урядки під час слухань пояснюють, що хочуть не закриття, а більш якісної освіти для учнів.«Одним із вирішення даного питання, - пояснює заступник голови Підгайцівської сільської ради, - це шкільний автобус і перевезення учнів у одну із сусідніх шкіл громади».У Підгайцях підрахували, що за кілька років державних грошей вистачатиме лише на 4 школи їхньої громади. Решту – 9 доведеться закрити або утримувати з місцевого бюджету. То ж за оптимізацію взялися заздалегідь.Батьки відправляти своїх дітей на навчання по сусідніх селах категорично не хочуть. «Батьки не зможуть завозити дітей до школи, вчителі теж не будуть закріплені за кожною дитиною. То, як нам надіятися, що моя дитина буде в безпеці», - каже мешканка с. ПальчеНа збори в Пальче приїхали і місцеві депутати, виявилося, що не всі вони бачать сенс у тому, щоб закривати місцеву школу.«У нас абсолютна більшість депутатів не поділяє думку про закриття, - розповідає депутат Підгайцівської сільської ради. – Тому ми не дозволимо «через коліно» вирішити це питання».Мешканці Пальче вважають, що перший бій за свою школу вони виграли, але не битву. Тому обіцяють бути напоготові.

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