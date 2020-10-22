Причину неприємного запаху поблизу Луцька засипали землею.ВІДЕО

Галина Красовська.



До цього п'ять днів поспіль місцеві жителі скаржилися на неприємний запах. Він поширився і на обласний центр.



Поля, з яких виходив сильний запах, розташовані у Підгайцівській громаді, — розповів її голова Юрій Семенюк. На них вносили природній концентрат - мелясну барду, саме від нього поширився у громаді неприємних запах.



Сморід було чути й в Луцьку, про це 3 скарги надійшло у ЦНАП, розповіла Суспільному директорка Лариса Карп’як. Про те, що неприємний запах йшов з полів, які обробляли напередодні говорить й екологиня Оксана Лисак. Каже: «Навіть мінімальна швидкість вітру 2-3 м/с до 10-15 км цей запах може ширитися».



Концентрат, яким удобрювали поля рекомендують у Держпродспоживслужбі одразу після внесення приорювати ґрунтом, щоб сморід не поширювався, — каже начальник обласного управління Назар Орел. Відповідні зразки проєкту рішення з рекомендаціями розіслали по територіальних громадах. «По ситуації у Підгайцях приписів не робили, бо не було підстав. Так, як питання внесення органічних добрив не врегульоване на законодавчому рівні», — каже Назар Орел.



Директорка підприємства, яке обробляло поля, Галина Красовська ситуацію пояснила так: «Було домовлено про партію від цукрового заводу, відповідно, такого запаху якісна мелясна барда не повинна давати, він можливий при невдалій партії, якщо давніша була».

Після перших скарг від місцевих жителів добриво перестали вносити. Те, що внесли приорали ґрунтом, — каже жінка. З її слів, на цукровому заводі підприємству замінили мелясну барду на якісну, яка вже без запаху.



Суспільне зв’язалося з головою правління ПрАТ "Гнідавський цукровий завод" Василем Мухою. Він сказав, що з’ясує, чи його підприємство постачало добриво для агрофірми, яка обробляла поля у Підгайцівській громаді, і прокоментує ситуацію.



Начальник управління Головного управління Держпродспоживслужби в області Назар Орел говорить: "Запах з полів, які удобрювали на території Підгайцівської громади, поступово зникатиме".







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