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На Марсі вперше отримали кисень

На Марсі вперше отримали кисень
Фахівцям NASA вдалося вперше отримати кисень з атмосфери Марса. Про це пише gazeta.ua.

Кисень був отриманий за допомогою пристрою, встановленого на борту планетохода Perseverance, йдеться на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Завдяки цьому методу в подальшому можна буде отримати і зберігати кисень на Марсі. Це буде великим кроком до поліпшення пілотованих польотів на цю планету.

Як вважають в NASA, незабаром наукова фантастика може стати реальністю, адже можливо одного дня, подібні пристрої будуть забезпечувати астронавтів придатним для дихання повітрям.

За допомогою MOXIE отримали поки близько 5 грамів кисню - приблизно 10 хвилин дихання одному астронавта.

Передбачається, що таким чином можна отримувати до 10 грамів кисню на годину.

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Теги: Марс, кисень з атмосфери
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