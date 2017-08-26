На Марсі вперше отримали кисень
Сьогодні, 07:28
Фахівцям NASA вдалося вперше отримати кисень з атмосфери Марса. Про це пише gazeta.ua.
Кисень був отриманий за допомогою пристрою, встановленого на борту планетохода Perseverance, йдеться на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).
Завдяки цьому методу в подальшому можна буде отримати і зберігати кисень на Марсі. Це буде великим кроком до поліпшення пілотованих польотів на цю планету.
Як вважають в NASA, незабаром наукова фантастика може стати реальністю, адже можливо одного дня, подібні пристрої будуть забезпечувати астронавтів придатним для дихання повітрям.
За допомогою MOXIE отримали поки близько 5 грамів кисню - приблизно 10 хвилин дихання одному астронавта.
Передбачається, що таким чином можна отримувати до 10 грамів кисню на годину.
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Кисень був отриманий за допомогою пристрою, встановленого на борту планетохода Perseverance, йдеться на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).
Завдяки цьому методу в подальшому можна буде отримати і зберігати кисень на Марсі. Це буде великим кроком до поліпшення пілотованих польотів на цю планету.
Як вважають в NASA, незабаром наукова фантастика може стати реальністю, адже можливо одного дня, подібні пристрої будуть забезпечувати астронавтів придатним для дихання повітрям.
За допомогою MOXIE отримали поки близько 5 грамів кисню - приблизно 10 хвилин дихання одному астронавта.
Передбачається, що таким чином можна отримувати до 10 грамів кисню на годину.
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