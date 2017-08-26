На Марсі вперше отримали кисень





Кисень був отриманий за допомогою пристрою, встановленого на борту планетохода Perseverance, йдеться на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).



Завдяки цьому методу в подальшому можна буде отримати і зберігати кисень на Марсі. Це буде великим кроком до поліпшення пілотованих польотів на цю планету.



Як вважають в NASA, незабаром наукова фантастика може стати реальністю, адже можливо одного дня, подібні пристрої будуть забезпечувати астронавтів придатним для дихання повітрям.



За допомогою MOXIE отримали поки близько 5 грамів кисню - приблизно 10 хвилин дихання одному астронавта.



Передбачається, що таким чином можна отримувати до 10 грамів кисню на годину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівцям NASA вдалося вперше отримати кисень з атмосфери Марса. Про це пише gazeta.ua Кисень був отриманий за допомогою пристрою, встановленого на борту планетохода Perseverance, йдеться на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).Завдяки цьому методу в подальшому можна буде отримати і зберігати кисень на Марсі. Це буде великим кроком до поліпшення пілотованих польотів на цю планету.Як вважають в NASA, незабаром наукова фантастика може стати реальністю, адже можливо одного дня, подібні пристрої будуть забезпечувати астронавтів придатним для дихання повітрям.За допомогою MOXIE отримали поки близько 5 грамів кисню - приблизно 10 хвилин дихання одному астронавта.Передбачається, що таким чином можна отримувати до 10 грамів кисню на годину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію