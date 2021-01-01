Коронавірусна статистика: за добу в Україні – чимало померлих і рекордна кількість одужалих

16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 22 квітня.Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 904 особи;летальних випадків – 470;одужало – 18 831 особа;здійснили тестувань за добу – 101 981 (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821).За добу одужала рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом за весь час пандемії. Попереднє найбільше значення було встановлено 30 грудня, тоді одужало 16 355 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 990 353 особи;одужало – 1 533 303 особи;летальних випадків – 41 266;проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.Вакцинація в Україні:Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.Станом на 21 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 482 391 людина.14 044 людини щеплено проти COVID-19 за добу 21 квітня 2021 року в Україні.491 877 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 673 випадки/ 1 329 щеплень;Вінницька область – 448 випадків/ 540 щеплень;Волинська область – 455 випадків/ 571 щеплення;Дніпропетровська область – 976 випадків/ 691 щеплення;Донецька область – 847 випадків/ 486 щеплень;Житомирська область – 544 випадки/ 512 щеплень;Закарпатська – 208 випадків/ 472 щеплення;Запорізька область – 995 випадків/ 763 щеплення;Івано-Франківська область – 184 випадки/ 526 щеплень;Київська область – 877 випадків/ 449 щеплень;Кіровоградська область – 210 випадків/ 263 щеплення;Луганська область – 304 випадки/ 231 щеплення;Львівська область – 804 випадки/ 792 щеплення;Миколаївська область – 449 випадків/ 354 щеплення;Одеська область – 844 випадки/ 1 017 щеплень;Полтавська область – 807 випадків/ 656 щеплень;Рівненська область – 563 випадки/ 496 щеплень;Сумська область – 700 випадків/ 506 щеплень;Тернопільська область – 357 випадків/ 325 щеплень;Харківська область – 1 333 випадки/ 562 щеплення;Херсонська область – 337 випадків/ 543 щеплення;Хмельницька область – 870 випадків/ 674 щеплення;Черкаська область – 695 випадків/ 441 щеплення;Чернівецька область – 235 випадків/ 496 щеплень;Чернігівська область – 520 випадків/ 349 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.