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На Волині лікарі врятували жінку, у якої стався інсульт

На Волині лікарі врятували жінку, у якої стався інсульт
У Нововолинську завдяки своєчасно наданій допомозі медики врятували життя жінки.

Про це інформує Нововолинська центральна міська лікарня.

70-річну пацієнтку госпіталізували 21 квітня у КНП "НЦМЛ" у важкому стані. При обстеженні їй діагностували ішемічний інсульт. Після проведеного безкоштовного тромболізису препаратом "Актилізе", завдяки реанімаційній та неврологічній команді, своєчасній доставці в лікарню бригадою ЕМД, пацієнтка одужує.

Тромболізис, кажуть лікарі, - це повне розчинення тромбу препаратом "Актилізе", який проводять в перші 4,5 години з моменту захворювання при наявності КТ головного мозку, аналізів та відсутності протипоказів. Чим швидше пацієнт з інсультом звертається за медичною допомогою, тим найбільший ефект від проведеного тромболізису, який зменшує неврологічний дефект, інвалідність, продовжує життя.

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Теги: медицина, інсульт
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