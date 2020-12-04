Смертельна пожежа на Шевченка у Луцьку, ймовірно, трапилася через куріння. ПОДРОБИЦІ





Про це



Вчора, 21 квітня о 19:19 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному чотириквартирному будинку на вулиці Шевченка в Луцьку.



До місця події спрямували три відділення вогнеборців 2-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Уже за чотири хвилини прибув за викликом перший екіпаж рятувальників. З’ясували, що пожежа виникла в кухні однієї з квартир, вогонь поширився на суміжні кімнати й сягнув дерев’яної сходової клітки в коридорі будинку. За свідченням очевидців, у помешканні могли перебувати люди.



Через сильне задимлення всередині будівлі рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору. У квартирі, охоплені вогнем, бійці ДСНС виявили тіла Тетяни М., 1957 р.н. та Володимира К., 1952 р.н., а за декілька хвилин – тіло 35-річної доньки загиблої.



Пожежу локалізували о 19:42, ліквідували – о 20:10. Вогнем знищені вхідні двері в житловий будинок, вікно, пошкоджена дерев’яна сходова клітка в коридорі.



Причину пожежі та обставини загибелі людей встановлюють. На місці події працювала спеціальна комісія, до складу якої увійшли працівники дослідно-випробувальної лабораторії. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння загиблого чоловіка.



Як























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа на вулиці Шевченка у Луцьку, у якій загинуло троє людей, ймовірно, трапилася через необережність під час куріння загиблого чоловіка.Про це інформує ДСНС у Волинській області.Вчора, 21 квітня о 19:19 до Служби 101 надійшло повідомленняДо місця події спрямували три відділення вогнеборців 2-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Уже за чотири хвилини прибув за викликом перший екіпаж рятувальників. З’ясували, що пожежа виникла в кухні однієї з квартир, вогонь поширився на суміжні кімнати й сягнув дерев’яної сходової клітки в коридорі будинку. За свідченням очевидців, у помешканні могли перебувати люди.Через сильне задимлення всередині будівлі рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору. У квартирі, охоплені вогнем, бійці ДСНС виявили тіла Тетяни М., 1957 р.н. та Володимира К., 1952 р.н., а за декілька хвилин – тіло 35-річної доньки загиблої.Пожежу локалізували о 19:42, ліквідували – о 20:10. Вогнем знищені вхідні двері в житловий будинок, вікно, пошкоджена дерев’яна сходова клітка в коридорі.Причину пожежі та обставини загибелі людей встановлюють. На місці події працювала спеціальна комісія, до складу якої увійшли працівники дослідно-випробувальної лабораторії. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння загиблого чоловіка.Як повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, нині правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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