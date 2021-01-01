Померлого волинянина, який отримав негативний тест на COVID-19, ховатимуть у мішку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:48
У Ківерцях чоловіка, який позбувся коронавірусу, але помер, ховатимуть як заразного.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Родичі, які хотіли попрощатися зі спочилим, у розпачі і підозрюють медиків у підступі. Замість організовувати похорон – пів дня у паніці бігали лікарнею, аби добитися правди.
«Одного можна ховати по-людськи, а другого – людину без ковіду – загребти, як того собаку... Ну в мене нема слів», – обурюється Ольга, дружина покійного.
Родичі померлого ківерчанина у розпачі під моргом чекають паталогоанатома з Луцька, а заодно - і документів про причину смерті. Розповідають, що близько місяця тому чоловік потрапив до лікарні з хворими нирками, а додому повернувся уже хворий на коронавірус. З температурою 39 його повторно ушпиталили в інфекційну та пролікували. Тест показав негативний результат. Та за кілька днів стан різко погіршився, і хворого терміново перевели до реанімації.
Родичі стверджують, що просили перевезти чоловіка до шпиталю у Боголюбах, та їх ніхто й слухати не хотів. А вже удосвіта його не стало. Ще більше приголомшила звістка медиків, що попри негативний тест, ховатимуть покійного у мішку. Керівник Ківерцівської лікарні телефоном пояснив – рішення залежить не тільки від його підлеглих.
«Все залежить від паталогоанатома, від судово-медичного експерта, який то робить, а ми даємо об’єктивну картину, тобто є історія хвороби і там все написано», – розповідає керівник Ківрцівської ЦРЛ Михайло Слижук.
Паталогоанатом пояснює, що діятиме винятково професійно і відповідно до інструкції.
«Згідно постанови міністерства, цей покійник іде все одно як коронавірусний. Тіла можуть переносити ще в собі до місяця часу сам збудник», – пояснює паталогоанатом Віталій Бринчук.
Почувши це, дружина покійного змирилася. Навіть з тим, що в останню путь її чоловіка проводжатимуть не родичі, друзі, сусіди, а спеціальна поховальна ковідна бригада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Родичі, які хотіли попрощатися зі спочилим, у розпачі і підозрюють медиків у підступі. Замість організовувати похорон – пів дня у паніці бігали лікарнею, аби добитися правди.
«Одного можна ховати по-людськи, а другого – людину без ковіду – загребти, як того собаку... Ну в мене нема слів», – обурюється Ольга, дружина покійного.
Родичі померлого ківерчанина у розпачі під моргом чекають паталогоанатома з Луцька, а заодно - і документів про причину смерті. Розповідають, що близько місяця тому чоловік потрапив до лікарні з хворими нирками, а додому повернувся уже хворий на коронавірус. З температурою 39 його повторно ушпиталили в інфекційну та пролікували. Тест показав негативний результат. Та за кілька днів стан різко погіршився, і хворого терміново перевели до реанімації.
Родичі стверджують, що просили перевезти чоловіка до шпиталю у Боголюбах, та їх ніхто й слухати не хотів. А вже удосвіта його не стало. Ще більше приголомшила звістка медиків, що попри негативний тест, ховатимуть покійного у мішку. Керівник Ківерцівської лікарні телефоном пояснив – рішення залежить не тільки від його підлеглих.
«Все залежить від паталогоанатома, від судово-медичного експерта, який то робить, а ми даємо об’єктивну картину, тобто є історія хвороби і там все написано», – розповідає керівник Ківрцівської ЦРЛ Михайло Слижук.
Паталогоанатом пояснює, що діятиме винятково професійно і відповідно до інструкції.
«Згідно постанови міністерства, цей покійник іде все одно як коронавірусний. Тіла можуть переносити ще в собі до місяця часу сам збудник», – пояснює паталогоанатом Віталій Бринчук.
Почувши це, дружина покійного змирилася. Навіть з тим, що в останню путь її чоловіка проводжатимуть не родичі, друзі, сусіди, а спеціальна поховальна ковідна бригада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Колись ми мали все і втратили в один момент»: як жахлива аварія змінила життя молодого подружжя зі Львова
Сьогодні, 10:02
Померлого волинянина, який отримав негативний тест на COVID-19, ховатимуть у мішку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:48
Смертельна пожежа на Шевченка у Луцьку, ймовірно, трапилася через куріння. ПОДРОБИЦІ
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку станом на 22 квітня
Сьогодні, 09:17