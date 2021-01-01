Десять смертей та 455 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу





Про це



Одужали за добу – 490 осіб, летальних випадків – 10.



За весь час пандемії в області зареєстрували 54 737 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 841 у дітей та 3 388 у медичних працівників. Одужали 45 968 осіб, з них 2 244 дитини та 2 980 медичних працівників. 936 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 27 медиків.



Кількість активних хворих – 7 833.



За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Луцького, Ковельського, Ківерцівського, Любешівського, Горохівського та Камінь -Каширського районів (захворіли 11 учнів та 6 педагогів). На даний час продовжують хворіти 196 учнів та 201 працівник закладів освіти.



Розподіл випадків:







За період епідемічного спостереження зареєстрували 59 644 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них - за попередню добу надійшло 483 повідомлення про підозру на COVID-19.



Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 211 771 особу. За минулу добу обстежили – 1 134 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 102 та приватними лабораторіями – 52.



Методом ІФА на COVID-19 обстежили 156 756 осіб. За минулу добу обстежено — 500 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 440 та приватними лабораторіями – 15.



Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 13 925 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 19 квітня 2021 року щепили 571 особу.

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