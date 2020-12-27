У селі на Волині виявили сказ у домашньої тварини
Сьогодні, 10:10
У селі Дубове Ковельського району виявили сказ у тварини.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Дубівській ОТГ Роман Троцюк.
Зокрема він зазначив, що 23 квітня з 9 години в селі Дубове буде проводитись вакцинація домашніх тварин від сказу.
"Прохання закрити своїх улюбленців: котів, собак. Це дасть можливість їх вакцинувати. Безпека ваших тварин та Вас в ваших руках. Давайте віднесемося до проблеми серйозно та забезпечимо повне сприяння працівникам ветеринарної служби", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Дубівській ОТГ Роман Троцюк.
Зокрема він зазначив, що 23 квітня з 9 години в селі Дубове буде проводитись вакцинація домашніх тварин від сказу.
"Прохання закрити своїх улюбленців: котів, собак. Це дасть можливість їх вакцинувати. Безпека ваших тварин та Вас в ваших руках. Давайте віднесемося до проблеми серйозно та забезпечимо повне сприяння працівникам ветеринарної служби", - йдеться у дописі.
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