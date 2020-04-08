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ОДА хоче продати землю біля алеї сакур у Луцьку, міська рада – проти

ОДА хоче продати землю біля алеї сакур у Луцьку, міська рада – проти
Волинська ОДА має намір продати земельну ділянку державної власності на вулиці П’ятницька Гірка, 2, що поблизу алеї сакур.

Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що з’явилася інформація про те, що ОДА виставляє на аукціон ділянку поруч із ЦНАПом.

«На мою думку, і я переконаний на думку лучан, це неприпустимо. Там є висаджений сквер із сакур, вихід із бомбосховища, що в підвалі «Батьківщини», поруч житлові будинки, ЦНАП», - зауважив Поліщук.

Тому на найближчу сесію міської ради підготували проєкт рішення з проханням не продавати землю з аукціону, адже, на переконання мера, побудувати там будь-що буде неможливо.

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Теги: алея сакур, Луцьк, земля, продаж
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