ОДА хоче продати землю біля алеї сакур у Луцьку, міська рада – проти

Волинська ОДА має намір продати земельну ділянку державної власності на вулиці П’ятницька Гірка, 2, що поблизу алеї сакур.Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Міський головазауважив, що з’явилася інформація про те, що ОДА виставляє на аукціон ділянку поруч із ЦНАПом.«На мою думку, і я переконаний на думку лучан, це неприпустимо. Там є висаджений сквер із сакур, вихід із бомбосховища, що в підвалі «Батьківщини», поруч житлові будинки, ЦНАП», - зауважив Поліщук.Тому на найближчу сесію міської ради підготували проєкт рішення з проханням не продавати землю з аукціону, адже, на переконання мера, побудувати там будь-що буде неможливо.