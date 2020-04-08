ОДА хоче продати землю біля алеї сакур у Луцьку, міська рада – проти
Сьогодні, 10:14
Волинська ОДА має намір продати земельну ділянку державної власності на вулиці П’ятницька Гірка, 2, що поблизу алеї сакур.
Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що з’явилася інформація про те, що ОДА виставляє на аукціон ділянку поруч із ЦНАПом.
«На мою думку, і я переконаний на думку лучан, це неприпустимо. Там є висаджений сквер із сакур, вихід із бомбосховища, що в підвалі «Батьківщини», поруч житлові будинки, ЦНАП», - зауважив Поліщук.
Тому на найближчу сесію міської ради підготували проєкт рішення з проханням не продавати землю з аукціону, адже, на переконання мера, побудувати там будь-що буде неможливо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що з’явилася інформація про те, що ОДА виставляє на аукціон ділянку поруч із ЦНАПом.
«На мою думку, і я переконаний на думку лучан, це неприпустимо. Там є висаджений сквер із сакур, вихід із бомбосховища, що в підвалі «Батьківщини», поруч житлові будинки, ЦНАП», - зауважив Поліщук.
Тому на найближчу сесію міської ради підготували проєкт рішення з проханням не продавати землю з аукціону, адже, на переконання мера, побудувати там будь-що буде неможливо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мер Луцька відчитав керівника «жеку»
Сьогодні, 10:30
ОДА хоче продати землю біля алеї сакур у Луцьку, міська рада – проти
Сьогодні, 10:14
У селі на Волині виявили сказ у домашньої тварини
Сьогодні, 10:10
«Колись ми мали все і втратили в один момент»: як жахлива аварія змінила життя молодого подружжя зі Львова
Сьогодні, 10:02