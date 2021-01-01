«Деякі голови громад не звикли працювати так, як Луцька райрада нового скликання», – голова фракції «За майбутнє» Петро Олешко

Петро Олешко, а до складу фракції, крім нього, входить ще 12 депутатів: Олександр Гурський, Оксана Бугайчук, Наталія Яковлева, Олена Стороженко, Сергій Коновал, Ольга Максим’як, Юрій Романішин, Віктор Білик, Тетяна Бобік, Дмитро Піддубний, Надія Ковальчук, Роман Возняк.



Які пріоритети у роботі фракції «За майбутнє», чим керуються її депутати у прийнятті рішень, ми запитали в Петра Олешка,



- Петре Степановичу, Луцька районна рада 8 скликання - яка вона?



- Луцька райрада поточної каденції працює лише кілька місяців, тому сказати, яка вона, можна буде за результатами її роботи, хоча б через рік чи по завершенню дії її повноважень.



Зараз я можу лише міркувати, якою вона має бути, на мою думку. Отже, Луцька районна рада - повинна бути, перш за все, доступною для громадян, зрозумілою, ефективною, дієвою, швидко реагувати на виклики сьогодення, адже вона постійно під прицілом поглядів суспільства, а її дії – прозорими.



Поки що не до кінця законодавчо визначені наші обов’язки, маємо купу клопотів, щоб розібратися з майном, правонаступником якого ми стали, навести лад у комунальній та соціальній сферах, передати територіальним громадам заклади освіти і медицини, які потребують бюджетного утримання.



Після вивчення ситуації з майном, виявилося, що радою попереднього скликання було передано чималу його кількість деяким ОТГ з недотриманням процедур законності. Райрада вже звернулася до правоохоронних органів, ініціювала розслідування та процес повернення майна у власність району.



- Які найважливіші напрямки роботи Луцької районної ради вбачаєте сьогодні?



- Найважливішими зараз є створення програм соціально-економічного та культурного розвитку району для забезпечення збалансованого розвитку території громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, сприяння інвестиційній діяльності на території району.



Але робота ради не обмежується лише вирішенням локальних, територіальних проблем. Намагаємося впливати в міру своїх повноважень і на загальнонаціональні політичні процеси в країні. Нашою фракцією, за підтримки всіх депутатів ради, створено низку запитів та звернень до Верховної Ради, Президента, Кабінету міністрів, щодо найважливіших суспільних, соціальних та економічних питань, які відбуваються в країні. Наприклад, звернення щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин під Іловайськом, Дебальцево і Слов’янськом, чи звернення щодо неприпустимої ситуації, яка склалась в енергетичному секторі України та інші.



- Що у пріоритеті в роботі фракції «За майбутнє», яку Ви очолюєте?



- Наша фракція проводить свою роботу виключно в рамках чинного законодавства, а також у відповідності до процедур, затверджених Регламентом ради, та статутом політичної партії «За майбутнє».



До основних пріоритетів можу віднести: створення комфортних умов для розвитку бізнесу у районі, що призведе до наповнення бюджету, залучення додаткових коштів за рахунок грантової та проєктної діяльності, створення сприятливих умов для роботи медичних та освітніх установ, створення ефективних комунальних підприємств, які покращать умови проживання мешканців району, активне залучення молоді до управлінських та політичних процесів, сприяння розвитку району в цілому у всіх сферах.



Для цього ми забезпечили пропорційне представництво в усіх комісіях ради. У вирішенні нагальних поточних проблем завжди спільно працюємо в команді з іншими фракціями.



Щоб мати повне розуміння ситуації в районі, не сидимо в кабінетах, їздимо на місця, збираємо пропозиції мешканців району, залучаємо необхідних експертів, щоб під час прийняття рішень, володіти ситуацією, а не знати про неї із чужих слів.



До прикладу, розібравшись з робото комунальних закладів району, визначили ті, які реально працюють, приносять прибуток, як от КП «Райтеплобуд», та доєднали до нього інші, збиткові заклади – наприклад, Ківерцівську районну друкарню. Таким чином оптимізували її роботу та дали можливості для розвитку нових напрямків, які дозволять заробляти кошти.



- Яка Ваша думка та думка фракції «За майбутнє» про соціальні програми Луцької районної ради, зокрема про соціальне житло?



- Перш за все, райрада повинна забезпечити наступність соціальних програм. Тобто, завершити або продовжити функціонування тих соціальних програм, які були запущені в роботу нашими попередниками, якщо вони є ефективними та корисними. Процес соціальної підтримки населення, розвитку району повинен бути безперервним, тільки тоді від буде дієвим.



Щодо проекту «Соціальне житло». Через недостатні соціальні, побутові умови життя, молоді фахівці не бажають працювати у сільській місцевості. Якщо зараз ми не подбаємо про гідні умови життя й праці медичних і освітянських працівників, то вже через кілька років лікувати сільських жителів та навчати сільських дітей буде нікому!



Після прийому та ревізії майна виявилося, що Луцька районна рада має певну кількість приміщень на своєму балансі, які збереглися в різному стані, тому було запущено в дію проект «Соціальне житло».



До прикладу, недавно були в Торчині, де маємо близько 20 приміщень, зараз передаємо будинки в територіальну громаду, виготовляємо документи для переведення їх в житловий фонд за умови безкоштовного заселення туди працівників медицини, освіти. Таким чином створюємо стимули для молодих спеціалістів лишатися в районі, забезпечуємо якість первинної медико-санітарної допомоги, підвищуємо якість освітніх послуг мешканцям району. Вирішення житлового питання — саме те, чого молоді фахівці потребують зараз найбільше. Звісно, така програма не може коштувати дешево, але проект має важливу соціальну спрямованість, тому надалі будемо його розвивати та підтримувати, вишукувати нові шляхи для його реалізації.



- А що думаєте про підтримку бізнес-ідей молоді?



- Економічний, освітній, культурний розвиток району значною мірою залежить саме від молоді – активної, всебічно залученої до управлінських процесів. Безперечно, будівництво, ремонт чи реконструкція шкіл, лікарень, доріг у громадах мають пріоритетне значення, але втілення в життя цих інфраструктурних проектів має базуватись навколо центральної мети – для кого вони призначені і хто наповнюватиме їх змістом.



Тому, на мою думку, наш район повинен визначити молодіжну політику як один із пріоритетів своєї роботи. Переконаний, що можливості та ресурси для реалізації цього напряму знайдуться, як за рахунок бюджетних коштів, так і інших залучених ресурсів, грантів тощо.



Станом на тепер у нас в районі є гарна пропозиція для молоді. В громадах є школи, ФАПи, які у зв’язку з укрупненням припинили свою діяльність і їх будівлі зараз пустують. Було прийнято рішення надавати такі приміщення безкоштовно під ведення бізнесу для молодих людей. Це і для громад вигідно, бо ПДФО буде надходити в громаду, а молодь перестане виїжджати із сіл, з’являться нові робочі місця.



- Луцька районна рада взяла курс на наповнення бюджету, ефективне використання майна, що призвело до дискусій у громадах, які не звикли так працювати. Чому так, на Вашу думку?



- Ви вже відповіли на своє запитання. Тому що не звикли так працювати. Найчастіше можна почути - «всі так звикли, так було багато років», «а ми по-іншому ніколи не працювали»... І часто це не професійна дискусія, а просто небажання змінюватися. За багато років наші виборці чекають від депутата, незалежно, від того, чи це народний депутат України, чи депутат місцевої ради, якогось конкретного блага – подарунка у школу, асфальтування вулиці чи фарби для амбулаторії. Але, на мою думку, такий підхід не є правильним.



Тому ми намагаємося поступово перевести наші відносини з виборцями в іншу площину. Депутати райради в першу чергу є представниками їх інтересів, збалансовують ці їхні особисті інтереси із інтересами цілої громади та фінансовими можливостями бюджету району. Це складно і незвично для виборців, але це слід робити, адже потрібно вирватись із круговерті політичного підкупу та популізму. Потрібно створити максимально прозорий бюджет, показати ефективне використання коштів громади, створити якісні умови проживання та праці на території району. А публічні дискусії, обговорення - це якраз добре. Адже тоді дуже просто долаються непорозуміння, руйнуються міфи про механізми влади, які були «колись», вибудовується єдина, максимально ефективна стратегія розвитку громади. А відповідальність, яку ми як депутати районної ради ми будемо нести за свої рішення, дії чи бездіяльність теж є, або перед законом, або перед виборцями на наступних виборах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фракція «За майбутнє» – найчисельніша у Луцькій районній раді. ЇЇ очолює, а до складу фракції, крім нього, входить ще 12 депутатів:Які пріоритети у роботі фракції «За майбутнє», чим керуються її депутати у прийнятті рішень, ми запитали в Петра Олешка, йдеться на сайті Луцької райради.- Луцька райрада поточної каденції працює лише кілька місяців, тому сказати, яка вона, можна буде за результатами її роботи, хоча б через рік чи по завершенню дії її повноважень.Зараз я можу лише міркувати, якою вона має бути, на мою думку. Отже, Луцька районна рада - повинна бути, перш за все, доступною для громадян, зрозумілою, ефективною, дієвою, швидко реагувати на виклики сьогодення, адже вона постійно під прицілом поглядів суспільства, а її дії – прозорими.Поки що не до кінця законодавчо визначені наші обов’язки, маємо купу клопотів, щоб розібратися з майном, правонаступником якого ми стали, навести лад у комунальній та соціальній сферах, передати територіальним громадам заклади освіти і медицини, які потребують бюджетного утримання.Після вивчення ситуації з майном, виявилося, що радою попереднього скликання було передано чималу його кількість деяким ОТГ з недотриманням процедур законності. Райрада вже звернулася до правоохоронних органів, ініціювала розслідування та процес повернення майна у власність району.- Найважливішими зараз є створення програм соціально-економічного та культурного розвитку району для забезпечення збалансованого розвитку території громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, сприяння інвестиційній діяльності на території району.Але робота ради не обмежується лише вирішенням локальних, територіальних проблем. Намагаємося впливати в міру своїх повноважень і на загальнонаціональні політичні процеси в країні. Нашою фракцією, за підтримки всіх депутатів ради, створено низку запитів та звернень до Верховної Ради, Президента, Кабінету міністрів, щодо найважливіших суспільних, соціальних та економічних питань, які відбуваються в країні. Наприклад, звернення щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин під Іловайськом, Дебальцево і Слов’янськом, чи звернення щодо неприпустимої ситуації, яка склалась в енергетичному секторі України та інші.- Наша фракція проводить свою роботу виключно в рамках чинного законодавства, а також у відповідності до процедур, затверджених Регламентом ради, та статутом політичної партії «За майбутнє».До основних пріоритетів можу віднести: створення комфортних умов для розвитку бізнесу у районі, що призведе до наповнення бюджету, залучення додаткових коштів за рахунок грантової та проєктної діяльності, створення сприятливих умов для роботи медичних та освітніх установ, створення ефективних комунальних підприємств, які покращать умови проживання мешканців району, активне залучення молоді до управлінських та політичних процесів, сприяння розвитку району в цілому у всіх сферах.Для цього ми забезпечили пропорційне представництво в усіх комісіях ради. У вирішенні нагальних поточних проблем завжди спільно працюємо в команді з іншими фракціями.Щоб мати повне розуміння ситуації в районі, не сидимо в кабінетах, їздимо на місця, збираємо пропозиції мешканців району, залучаємо необхідних експертів, щоб під час прийняття рішень, володіти ситуацією, а не знати про неї із чужих слів.До прикладу, розібравшись з робото комунальних закладів району, визначили ті, які реально працюють, приносять прибуток, як от КП «Райтеплобуд», та доєднали до нього інші, збиткові заклади – наприклад, Ківерцівську районну друкарню. Таким чином оптимізували її роботу та дали можливості для розвитку нових напрямків, які дозволять заробляти кошти.- Перш за все, райрада повинна забезпечити наступність соціальних програм. Тобто, завершити або продовжити функціонування тих соціальних програм, які були запущені в роботу нашими попередниками, якщо вони є ефективними та корисними. Процес соціальної підтримки населення, розвитку району повинен бути безперервним, тільки тоді від буде дієвим.Щодо проекту «Соціальне житло». Через недостатні соціальні, побутові умови життя, молоді фахівці не бажають працювати у сільській місцевості. Якщо зараз ми не подбаємо про гідні умови життя й праці медичних і освітянських працівників, то вже через кілька років лікувати сільських жителів та навчати сільських дітей буде нікому!Після прийому та ревізії майна виявилося, що Луцька районна рада має певну кількість приміщень на своєму балансі, які збереглися в різному стані, тому було запущено в дію проект «Соціальне житло».До прикладу, недавно були в Торчині, де маємо близько 20 приміщень, зараз передаємо будинки в територіальну громаду, виготовляємо документи для переведення їх в житловий фонд за умови безкоштовного заселення туди працівників медицини, освіти. Таким чином створюємо стимули для молодих спеціалістів лишатися в районі, забезпечуємо якість первинної медико-санітарної допомоги, підвищуємо якість освітніх послуг мешканцям району. Вирішення житлового питання — саме те, чого молоді фахівці потребують зараз найбільше. Звісно, така програма не може коштувати дешево, але проект має важливу соціальну спрямованість, тому надалі будемо його розвивати та підтримувати, вишукувати нові шляхи для його реалізації.- Економічний, освітній, культурний розвиток району значною мірою залежить саме від молоді – активної, всебічно залученої до управлінських процесів. Безперечно, будівництво, ремонт чи реконструкція шкіл, лікарень, доріг у громадах мають пріоритетне значення, але втілення в життя цих інфраструктурних проектів має базуватись навколо центральної мети – для кого вони призначені і хто наповнюватиме їх змістом.Тому, на мою думку, наш район повинен визначити молодіжну політику як один із пріоритетів своєї роботи. Переконаний, що можливості та ресурси для реалізації цього напряму знайдуться, як за рахунок бюджетних коштів, так і інших залучених ресурсів, грантів тощо.Станом на тепер у нас в районі є гарна пропозиція для молоді. В громадах є школи, ФАПи, які у зв’язку з укрупненням припинили свою діяльність і їх будівлі зараз пустують. Було прийнято рішення надавати такі приміщення безкоштовно під ведення бізнесу для молодих людей. Це і для громад вигідно, бо ПДФО буде надходити в громаду, а молодь перестане виїжджати із сіл, з’являться нові робочі місця.- Ви вже відповіли на своє запитання. Тому що не звикли так працювати. Найчастіше можна почути - «всі так звикли, так було багато років», «а ми по-іншому ніколи не працювали»... І часто це не професійна дискусія, а просто небажання змінюватися. За багато років наші виборці чекають від депутата, незалежно, від того, чи це народний депутат України, чи депутат місцевої ради, якогось конкретного блага – подарунка у школу, асфальтування вулиці чи фарби для амбулаторії. Але, на мою думку, такий підхід не є правильним.Тому ми намагаємося поступово перевести наші відносини з виборцями в іншу площину. Депутати райради в першу чергу є представниками їх інтересів, збалансовують ці їхні особисті інтереси із інтересами цілої громади та фінансовими можливостями бюджету району. Це складно і незвично для виборців, але це слід робити, адже потрібно вирватись із круговерті політичного підкупу та популізму. Потрібно створити максимально прозорий бюджет, показати ефективне використання коштів громади, створити якісні умови проживання та праці на території району. А публічні дискусії, обговорення - це якраз добре. Адже тоді дуже просто долаються непорозуміння, руйнуються міфи про механізми влади, які були «колись», вибудовується єдина, максимально ефективна стратегія розвитку громади. А відповідальність, яку ми як депутати районної ради ми будемо нести за свої рішення, дії чи бездіяльність теж є, або перед законом, або перед виборцями на наступних виборах.

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