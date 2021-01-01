Мер Луцька відчитав керівника «жеку»

Міський голова Луцькаобурився неналежній поведінці, яку дозволяють собі очільники та працівники «жеків».Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, під час засідання виконкому розглянули проєкт рішення «Про роботу житлово-комунального підприємства № 3», очолює яке. Мер міста попросив звернути увагу «жеків» на ставлення до людей.«Коли люди звертаються в «жек», до вас особисто, до майстра, мають отримати адекватну відповідь і допомогу, а не хамство, образи і все інше», - зазначив Поліщук.Натомість Юлдашев сказав, що ЖКП № 3 працює над покращенням якості надання послуг.