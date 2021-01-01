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Мер Луцька відчитав керівника «жеку»

Мер Луцька відчитав керівника «жеку»
Міський голова Луцька Ігор Поліщук обурився неналежній поведінці, яку дозволяють собі очільники та працівники «жеків».

Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, під час засідання виконкому розглянули проєкт рішення «Про роботу житлово-комунального підприємства № 3», очолює яке Руслан Юлдашев. Мер міста попросив звернути увагу «жеків» на ставлення до людей.

«Коли люди звертаються в «жек», до вас особисто, до майстра, мають отримати адекватну відповідь і допомогу, а не хамство, образи і все інше», - зазначив Поліщук.

Натомість Юлдашев сказав, що ЖКП № 3 працює над покращенням якості надання послуг.

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Теги: Руслан Юлдашев, жек, Ігор Поліщук
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Коментарі 1
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показуха. Нехай поліщук попрацює з людьми ,які отримують мінімалку за роботу в жеку.
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