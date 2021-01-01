Мер Луцька відчитав керівника «жеку»
Сьогодні, 10:30
Міський голова Луцька Ігор Поліщук обурився неналежній поведінці, яку дозволяють собі очільники та працівники «жеків».
Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, під час засідання виконкому розглянули проєкт рішення «Про роботу житлово-комунального підприємства № 3», очолює яке Руслан Юлдашев. Мер міста попросив звернути увагу «жеків» на ставлення до людей.
«Коли люди звертаються в «жек», до вас особисто, до майстра, мають отримати адекватну відповідь і допомогу, а не хамство, образи і все інше», - зазначив Поліщук.
Натомість Юлдашев сказав, що ЖКП № 3 працює над покращенням якості надання послуг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що нажив очільник луцького ЖКП №3
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, під час засідання виконкому розглянули проєкт рішення «Про роботу житлово-комунального підприємства № 3», очолює яке Руслан Юлдашев. Мер міста попросив звернути увагу «жеків» на ставлення до людей.
«Коли люди звертаються в «жек», до вас особисто, до майстра, мають отримати адекватну відповідь і допомогу, а не хамство, образи і все інше», - зазначив Поліщук.
Натомість Юлдашев сказав, що ЖКП № 3 працює над покращенням якості надання послуг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що нажив очільник луцького ЖКП №3
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
показуха. Нехай поліщук попрацює з людьми ,які отримують мінімалку за роботу в жеку.
Останні новини
Сім’ї загиблого Героя з Луцька виділили 100 тисяч гривень
Сьогодні, 10:39
Мер Луцька відчитав керівника «жеку»
Сьогодні, 10:30
У селі на Волині виявили сказ у домашньої тварини
Сьогодні, 10:10