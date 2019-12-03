На Волині розшукують неповнолітню, яка пішла до школи і не повернулась додому

На Волині розшукують зниклу неповнолітню дівчину.Про це йдеться на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".Так, сьогодні, 22 квітня, до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що 20 квітня пішла з дому до школи та не повернулася її донькаПрикмети: Зріст 165-168 см, плотної тілобудови, волосся за плечі русявого кольору.Була одягнена у чорну коротку з капюшоном куртку, спортивні штани чорного кольору, фіолетову кофту, кросівки чорно-білі. Дівчина мала при собі рюкзак синього кольору у жовті квіти, носить окуляри та брекети.У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування малолітньої поліція просить телефонувати за номерами:0669624863 або 102.