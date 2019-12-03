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На Волині розшукують неповнолітню, яка пішла до школи і не повернулась додому

На Волині розшукують неповнолітню, яка пішла до школи і не повернулась додому
На Волині розшукують зниклу неповнолітню дівчину.

Про це йдеться на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".

Так, сьогодні, 22 квітня, до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що 20 квітня пішла з дому до школи та не повернулася її донька Юлія.

Прикмети: Зріст 165-168 см, плотної тілобудови, волосся за плечі русявого кольору.

Була одягнена у чорну коротку з капюшоном куртку, спортивні штани чорного кольору, фіолетову кофту, кросівки чорно-білі. Дівчина мала при собі рюкзак синього кольору у жовті квіти, носить окуляри та брекети.

У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування малолітньої поліція просить телефонувати за номерами:
0669624863 або 102.

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Теги: розшук, дівчина, Волинь, школярка
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