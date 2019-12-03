На Волині розшукують неповнолітню, яка пішла до школи і не повернулась додому
Сьогодні, 10:31
На Волині розшукують зниклу неповнолітню дівчину.
Про це йдеться на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".
Так, сьогодні, 22 квітня, до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що 20 квітня пішла з дому до школи та не повернулася її донька Юлія.
Прикмети: Зріст 165-168 см, плотної тілобудови, волосся за плечі русявого кольору.
Була одягнена у чорну коротку з капюшоном куртку, спортивні штани чорного кольору, фіолетову кофту, кросівки чорно-білі. Дівчина мала при собі рюкзак синього кольору у жовті квіти, носить окуляри та брекети.
У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування малолітньої поліція просить телефонувати за номерами:
0669624863 або 102.
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Про це йдеться на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".
Так, сьогодні, 22 квітня, до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що 20 квітня пішла з дому до школи та не повернулася її донька Юлія.
Прикмети: Зріст 165-168 см, плотної тілобудови, волосся за плечі русявого кольору.
Була одягнена у чорну коротку з капюшоном куртку, спортивні штани чорного кольору, фіолетову кофту, кросівки чорно-білі. Дівчина мала при собі рюкзак синього кольору у жовті квіти, носить окуляри та брекети.
У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування малолітньої поліція просить телефонувати за номерами:
0669624863 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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