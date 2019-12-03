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У Луцьку розшукують неповнолітню, яка пішла до школи і не повернулась додому

У Луцьку розшукують неповнолітню, яка пішла до школи і не повернулась додому
У Луцьку розшукують зниклу Веремчук Юлію Юріївну. Дівчина є ученицею 9 класу.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

У вівторок, 20 квітня, близько 8 години ранку, вона пішла до школи й донині не повернулася. Свій мобільний телефон дівчина залишила вдома.

Прикмети: волосся русявого кольору за плечі, середньої тілобудови, носить брекети та окуляри.

Була одягнена у чорну куртку з капюшоном, фіолетову кофту, спортивні чорні штани та кросівки. Мала із собою рюкзак синього кольору в жовті квіти.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження школярки, просять негайно повідомити про це на лінію 102.


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Теги: розшук, дівчина, Волинь, школярка
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