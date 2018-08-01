У Луцьку виділили 5 квартир, одну з них – ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС

У Луцьку виділили однокімнатну квартиру, що є ліквідатором аварії на ЧАЕС.Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Йдеться про квартиру житловою площею 16,6 кв. м, загальною – 37,5 кв. м.«Символічно, що 26 квітня будемо мати чергову річницю трагедії…Добре, що сьогодні ми можемо допомогти ліквідаторам вирішити певні життєві питання, виділивши житло. Раніше у 2018 році ми також виділяли житло і продовжуємо це робити», - зауважив міський головаОкрім того, в місті виділили ще три однокімнатні квартири, що перебували на квартирному обліку. Також дали однокімнатну квартиру соціального призначення житловою площею 16,5 кв. м, загальною – 37,4 кв. м