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У Луцьку виділили 5 квартир, одну з них – ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС

У Луцьку виділили 5 квартир, одну з них – ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС
У Луцьку виділили однокімнатну квартиру Валерію Кисилюку, що є ліквідатором аварії на ЧАЕС.

Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Йдеться про квартиру житловою площею 16,6 кв. м, загальною – 37,5 кв. м.

«Символічно, що 26 квітня будемо мати чергову річницю трагедії…Добре, що сьогодні ми можемо допомогти ліквідаторам вирішити певні життєві питання, виділивши житло. Раніше у 2018 році ми також виділяли житло і продовжуємо це робити», - зауважив міський голова Ігор Поліщук.

Окрім того, в місті виділили ще три однокімнатні квартири Валентині Пилипчук, Сергію Сасіну, Тетяні Степанюк, що перебували на квартирному обліку. Також дали однокімнатну квартиру соціального призначення житловою площею 16,5 кв. м, загальною – 37,4 кв. м Софії Гуменюк.

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Теги: квартира, Луцьк, ліквідатор, чорнобилець
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