У Луцьку виділили 5 квартир, одну з них – ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 11:00
У Луцьку виділили однокімнатну квартиру Валерію Кисилюку, що є ліквідатором аварії на ЧАЕС.
Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Йдеться про квартиру житловою площею 16,6 кв. м, загальною – 37,5 кв. м.
«Символічно, що 26 квітня будемо мати чергову річницю трагедії…Добре, що сьогодні ми можемо допомогти ліквідаторам вирішити певні життєві питання, виділивши житло. Раніше у 2018 році ми також виділяли житло і продовжуємо це робити», - зауважив міський голова Ігор Поліщук.
Окрім того, в місті виділили ще три однокімнатні квартири Валентині Пилипчук, Сергію Сасіну, Тетяні Степанюк, що перебували на квартирному обліку. Також дали однокімнатну квартиру соціального призначення житловою площею 16,5 кв. м, загальною – 37,4 кв. м Софії Гуменюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Йдеться про квартиру житловою площею 16,6 кв. м, загальною – 37,5 кв. м.
«Символічно, що 26 квітня будемо мати чергову річницю трагедії…Добре, що сьогодні ми можемо допомогти ліквідаторам вирішити певні життєві питання, виділивши житло. Раніше у 2018 році ми також виділяли житло і продовжуємо це робити», - зауважив міський голова Ігор Поліщук.
Окрім того, в місті виділили ще три однокімнатні квартири Валентині Пилипчук, Сергію Сасіну, Тетяні Степанюк, що перебували на квартирному обліку. Також дали однокімнатну квартиру соціального призначення житловою площею 16,5 кв. м, загальною – 37,4 кв. м Софії Гуменюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Маневичах на автостанції помер чоловік
Сьогодні, 11:10
У Луцьку виділили 5 квартир, одну з них – ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 11:00
Сім’ї загиблого Героя з Луцька виділили 100 тисяч гривень
Сьогодні, 10:39