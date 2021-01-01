вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Маневичах на автостанції помер чоловік

У Маневичах на автостанції помер чоловік
У селищі Маневичі на автостанції чоловікові стало зле і він помер.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Трагічна подія трапилася 21 квітня, близько 19 години. На місці події працювала "швидка", проте врятувати чоловіка не вдалося.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик надійшов о 18:15, повідомлялося, що чоловікові стало зле і він не реагує. Відповідно була скерована бригада медичної допомоги. По приїзду медики провели всі необхідні реанімаційні заходи. На жаль, вони не були успішними. 54-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Як відомо, чоловік повертався з лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Маневичі, смерть, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нові зупинки і кіоски в Луцьку захистять від вандалів
Сьогодні, 11:24
«Деякі голови громад не звикли працювати так, як Луцька райрада нового скликання», – голова фракції «За майбутнє» Петро Олешко
Сьогодні, 11:20
У Маневичах на автостанції помер чоловік
Сьогодні, 11:10
Розбещував неповнолітню: на Волині ексдепутата сільради посадили за ґрати
Сьогодні, 11:05
У Луцьку виділили 5 квартир, одну з них – ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Відпочинок чоловіків на озері в Рівненській області завершився жахливою трагедією Відпочинок чоловіків на озері в Рівненській області завершився жахливою трагедією
16 квітень, 12:47
Приїхав на прийом до лікаря: на Волині біля медзакладу помер чоловік. ОНОВЛЕНО Приїхав на прийом до лікаря: на Волині біля медзакладу помер чоловік. ОНОВЛЕНО
01 квітень, 15:22
На Волині чоловіка переїхав поїзд На Волині чоловіка переїхав поїзд
18 березень, 10:40
У Луцьку біля лікарні помер чоловік У Луцьку біля лікарні помер чоловік
10 березень, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
21 квітень, 10:00
 1
Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на три дні
Сьогодні, 11:48
 0
Те, чого ви точно не знали про «ґаджети» давнини: у Луцьку працює унікальний музей «Технології минулого»
Сьогодні, 11:30
 0
Нові зупинки і кіоски в Луцьку захистять від вандалів
Сьогодні, 11:24
 0
«Деякі голови громад не звикли працювати так, як Луцька райрада нового скликання», – голова фракції «За майбутнє» Петро Олешко
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8