У Маневичах на автостанції помер чоловік
Сьогодні, 11:10
У селищі Маневичі на автостанції чоловікові стало зле і він помер.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Трагічна подія трапилася 21 квітня, близько 19 години. На місці події працювала "швидка", проте врятувати чоловіка не вдалося.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик надійшов о 18:15, повідомлялося, що чоловікові стало зле і він не реагує. Відповідно була скерована бригада медичної допомоги. По приїзду медики провели всі необхідні реанімаційні заходи. На жаль, вони не були успішними. 54-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.
Як відомо, чоловік повертався з лікарні.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Трагічна подія трапилася 21 квітня, близько 19 години. На місці події працювала "швидка", проте врятувати чоловіка не вдалося.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик надійшов о 18:15, повідомлялося, що чоловікові стало зле і він не реагує. Відповідно була скерована бригада медичної допомоги. По приїзду медики провели всі необхідні реанімаційні заходи. На жаль, вони не були успішними. 54-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.
Як відомо, чоловік повертався з лікарні.
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Сьогодні, 11:10