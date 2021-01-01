У Маневичах на автостанції помер чоловік





Про це Інформаційному агентству



Трагічна подія трапилася 21 квітня, близько 19 години. На місці події працювала "швидка", проте врятувати чоловіка не вдалося.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик надійшов о 18:15, повідомлялося, що чоловікові стало зле і він не реагує. Відповідно була скерована бригада медичної допомоги. По приїзду медики провели всі необхідні реанімаційні заходи. На жаль, вони не були успішними. 54-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.



Як відомо, чоловік повертався з лікарні.

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