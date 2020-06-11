вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень

На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень
На «Ягодині» митники вилучили незадекларовані автомобільні запчастини на понад 946 тисяч гривень.

Про це інформує Волинська митниця.

Вчора, 21 квітня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль марки «Volvo» під керуванням громадянина України. Під час повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили 154 штуки прихованих автозапчастин (форсунки паливні торгівельної марки BOSCH), які знаходились у багажному відділі автомобіля.

Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на суму 946,4 тисяч гривень на територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень

На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень

На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, Волинська митниця, контрабанда, зачастини, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Медики працюють вдень та вночі, інколи – на межі сил»: повідомили про ситуацію з ковідом у громаді на Волині
Сьогодні, 13:32
На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень
Сьогодні, 13:30
«Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показників лічильників
Сьогодні, 13:19
Через холод у класах школи волинської громади переводять на дистанційне навчання
Сьогодні, 13:18
Карткою треба буде скористатися двічі: у Луцьку запускають першу приміську маршрутку з валідатором
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
На «Ягодині» у «мерсі» знайшли контрабандні запчастини на понад 200 тисяч гривень. ФОТО На «Ягодині» у «мерсі» знайшли контрабандні запчастини на понад 200 тисяч гривень. ФОТО
16 березень, 19:20
Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень Через «Ягодин» намагалися перевезти контрабанду на понад 800 тисяч гривень
30 березень, 09:45
На «Ягодині» митники вилучили медичні маски та косметику на понад пів мільйона гривень На «Ягодині» митники вилучили медичні маски та косметику на понад пів мільйона гривень
10 лютий, 18:00
Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО
11 червень, 2020, 19:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
21 квітень, 10:00
 1
«Медики працюють вдень та вночі, інколи – на межі сил»: повідомили про ситуацію з ковідом у громаді на Волині
Сьогодні, 13:32
 0
На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень
Сьогодні, 13:30
 0
«Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показників лічильників
Сьогодні, 13:19
 0
Через холод у класах школи волинської громади переводять на дистанційне навчання
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8