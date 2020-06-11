На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень





Про це



Вчора, 21 квітня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль марки «Volvo» під керуванням громадянина України. Під час повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили 154 штуки прихованих автозапчастин (форсунки паливні торгівельної марки BOSCH), які знаходились у багажному відділі автомобіля.



Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на суму 946,4 тисяч гривень на територію України.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодині» митники вилучили незадекларовані автомобільні запчастини на понад 946 тисяч гривень.Про це інформує Волинська митниця.Вчора, 21 квітня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль марки «Volvo» під керуванням громадянина України. Під час повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили 154 штуки прихованих автозапчастин (форсунки паливні торгівельної марки BOSCH), які знаходились у багажному відділі автомобіля.Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на суму 946,4 тисяч гривень на територію України.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію