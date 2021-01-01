Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на три дні





Про це інформує



Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ Туреччини, заборона на вихід з дому триватиме від 19:00 22 квітня до 5:00 26 квітня і діятиме на всій території країни.



"У зв'язку з тим, що 23 квітня є державним святом - Днем національної незалежності та дітей, цього тижня обмеження виходу на вулицю розпочнеться о 19:00 22 квітня і закінчиться о 05:00 26 квітня",- йдеться в повідомленні МЗС Туреччини.



Так, під час комендантської години жителі Туреччини зможуть виходити на вулицю тільки для відвідування найближчих продуктових магазинів і аптек в період від 10:00 до 17:00. Також людям дозволять виходити у лікарню і для вигулу домашніх тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Туреччині на три дні вводять цілодобову комендантську годину для мінімізації поширення коронавірусу у зв'язку з Днем національної незалежності і дітей, який припадає на 23 квітня. Діятимуть обмеження до 26 квітня.Про це інформує ТСН з посиланням на CNN Turk.Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ Туреччини, заборона на вихід з дому триватиме від 19:00 22 квітня до 5:00 26 квітня і діятиме на всій території країни."У зв'язку з тим, що 23 квітня є державним святом - Днем національної незалежності та дітей, цього тижня обмеження виходу на вулицю розпочнеться о 19:00 22 квітня і закінчиться о 05:00 26 квітня",- йдеться в повідомленні МЗС Туреччини.Так, під час комендантської години жителі Туреччини зможуть виходити на вулицю тільки для відвідування найближчих продуктових магазинів і аптек в період від 10:00 до 17:00. Також людям дозволять виходити у лікарню і для вигулу домашніх тварин.

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