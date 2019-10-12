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Спіймали на «гарячому»: на Волині викрили чоловіка, який підпільно торгував цигарками

Спіймали на «гарячому»: на Волині викрили чоловіка, який підпільно торгував цигарками
У громадянина України вилучили понад 4500 пачок тютюнових виробів, якими він незаконно торгував.

Про це повідомляє ДФС у Волинській області.

Співробітники управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області попередили спробу незаконної реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка шляхом їх доставки за допомогою однієї з кур’єрських служб.

Відправника «контрабандної» посилки виявили на «гарячому» у відділенні поштового зв’язку прикордонного міста Ковель під час оформлення товару.

Працівники податкової міліції вилучили близько 4 500 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та транспортний засіб марки Fiat Doblo, за допомогою якого здійснювали транспортування вказаного товару.

На правопорушника склали адміністративний протокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).

Спіймали на «гарячому»: на Волині викрили чоловіка, який підпільно торгував цигарками

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Теги: Волинь, Ковель, цигарки, контрабанда, торгівля
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