Спіймали на «гарячому»: на Волині викрили чоловіка, який підпільно торгував цигарками





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Співробітники управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області попередили спробу незаконної реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка шляхом їх доставки за допомогою однієї з кур’єрських служб.



Відправника «контрабандної» посилки виявили на «гарячому» у відділенні поштового зв’язку прикордонного міста Ковель під час оформлення товару.



Працівники податкової міліції вилучили близько 4 500 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та транспортний засіб марки Fiat Doblo, за допомогою якого здійснювали транспортування вказаного товару.



На правопорушника склали адміністративний протокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У громадянина України вилучили понад 4500 пачок тютюнових виробів, якими він незаконно торгував.Про це повідомляє ДФС у Волинській області.Співробітники управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області попередили спробу незаконної реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка шляхом їх доставки за допомогою однієї з кур’єрських служб.Відправника «контрабандної» посилки виявили на «гарячому» у відділенні поштового зв’язку прикордонного міста Ковель під час оформлення товару.Працівники податкової міліції вилучили близько 4 500 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та транспортний засіб марки Fiat Doblo, за допомогою якого здійснювали транспортування вказаного товару.На правопорушника склали адміністративний протокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).

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