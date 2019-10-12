Спіймали на «гарячому»: на Волині викрили чоловіка, який підпільно торгував цигарками
Сьогодні, 12:10
У громадянина України вилучили понад 4500 пачок тютюнових виробів, якими він незаконно торгував.
Про це повідомляє ДФС у Волинській області.
Співробітники управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області попередили спробу незаконної реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка шляхом їх доставки за допомогою однієї з кур’єрських служб.
Відправника «контрабандної» посилки виявили на «гарячому» у відділенні поштового зв’язку прикордонного міста Ковель під час оформлення товару.
Працівники податкової міліції вилучили близько 4 500 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та транспортний засіб марки Fiat Doblo, за допомогою якого здійснювали транспортування вказаного товару.
На правопорушника склали адміністративний протокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).
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Про це повідомляє ДФС у Волинській області.
Співробітники управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області попередили спробу незаконної реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка шляхом їх доставки за допомогою однієї з кур’єрських служб.
Відправника «контрабандної» посилки виявили на «гарячому» у відділенні поштового зв’язку прикордонного міста Ковель під час оформлення товару.
Працівники податкової міліції вилучили близько 4 500 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та транспортний засіб марки Fiat Doblo, за допомогою якого здійснювали транспортування вказаного товару.
На правопорушника склали адміністративний протокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).
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