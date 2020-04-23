вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дівчина з минулого: мешканка Вінниці носить вишукані сукні 19 століття. ВІДЕО

Дівчина з минулого: мешканка Вінниці носить вишукані сукні 19 століття. ВІДЕО
Дівчина із минулого або леді–вінтаж: саме так називають вінничанку Мілу Поворознюк, яка вже кілька років замість сучасного одягу носить вишукані сукні й капелюшки 19 століття. Модна блогерка знана в місті, а також популярна в мережі.

Де бере вбрання і чи має зиск від свого захоплення, - розповіли у сюжеті ТСН.

Сотні суконь із шовку, велюру та атласу. Одяг, зшитий за модою 19 століття, Міла Поворознюк носить вже кілька років. Багато мережива, обов’язковий корсет і капелюшок – все це невід’ємні атрибути її гардеробу. Частину одягу жінка шиє сама, а решту замовляє або шукає на барахолках.

"Наприклад, вінтажна накидка - це ідеальний приклад моди 1890-1900 років. Її я знайшла в секонд хенді", - розповіла жінка.  

Інформацію про те, як одягались 100 років тому, шукає у старовинних журналах. Образ створює не лише сукня, каже модниця, а й панчохи, взуття, прикраси і, обовязково, білизн.

"Під'юбник один, під'юбник другийі - це ще не все. Зверху окремо маєчка, яка робить "голубіну грудку". Їх дуже любили до 1914 року: тут об’єм і тут об’єм", - пояснила вона.

У Міли - 13 котів, яких вона підібрала на вулиці. Про них і про старовинне вбрання багато розповідає у Мережі. Коли в неї з'явилося 300 тисяч підписнків, то хоббі почало приносити дохід. "У мене рубрики на тематику історичних серіалів, де я даю рецензії", - каже вона. 

Але зупинятися лише на одязі Міла не збирається. Разом з чоловіком купила сільський будинок. Після ремонту у стилі минулих епох хоче перевезти туди старовинні меблі. Крім того, у планах відкрити ательє вітнажного одягу, аби інші теж змогли приміряти на себе старовинний образ.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: одяг, вінтаж, Вінниця, блогер, мода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна на Донбасі: російські окупанти вбили українського військового
Сьогодні, 12:40
Розшукали зниклу школярку з Луцька
Сьогодні, 12:23
Дівчина з минулого: мешканка Вінниці носить вишукані сукні 19 століття. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Спіймали на «гарячому»: на Волині викрили чоловіка, який підпільно торгував цигарками
Сьогодні, 12:10
Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на три дні
Сьогодні, 11:48
Схожі новини
Футболка з написом – обов’язковий елемент гардеробу* Футболка з написом – обов’язковий елемент гардеробу*
23 квітень, 2020, 15:00
Де придбати одяг для повних жінок?* Де придбати одяг для повних жінок?*
27 вересень, 2019, 12:25
Показали, як одягалися лучани у часи Середньовіччя. ФОТО Показали, як одягалися лучани у часи Середньовіччя. ФОТО
05 квітень, 2019, 07:25
Strongler – усі новинки брендового взуття та одягу в Україні* Strongler – усі новинки брендового взуття та одягу в Україні*
13 травень, 2018, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
21 квітень, 10:00
 1
«Медики працюють вдень та вночі, інколи – на межі сил»: повідомили про ситуацію з ковідом у громаді на Волині
Сьогодні, 13:32
 0
На «Ягодині» в авто знайшли контрабандні запчастини на понад 940 тисяч гривень
Сьогодні, 13:30
 0
«Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показників лічильників
Сьогодні, 13:19
 0
Через холод у класах школи волинської громади переводять на дистанційне навчання
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8