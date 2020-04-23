Дівчина з минулого: мешканка Вінниці носить вишукані сукні 19 століття. ВІДЕО

Мілу Поворознюк, яка вже кілька років замість сучасного одягу носить вишукані сукні й капелюшки 19 століття. Модна блогерка знана в місті, а також популярна в мережі.



Де бере вбрання і чи має зиск від свого захоплення, - розповіли у сюжеті



Сотні суконь із шовку, велюру та атласу. Одяг, зшитий за модою 19 століття, Міла Поворознюк носить вже кілька років. Багато мережива, обов’язковий корсет і капелюшок – все це невід’ємні атрибути її гардеробу. Частину одягу жінка шиє сама, а решту замовляє або шукає на барахолках.



"Наприклад, вінтажна накидка - це ідеальний приклад моди 1890-1900 років. Її я знайшла в секонд хенді", - розповіла жінка.



Інформацію про те, як одягались 100 років тому, шукає у старовинних журналах. Образ створює не лише сукня, каже модниця, а й панчохи, взуття, прикраси і, обовязково, білизн.



"Під'юбник один, під'юбник другийі - це ще не все. Зверху окремо маєчка, яка робить "голубіну грудку". Їх дуже любили до 1914 року: тут об’єм і тут об’єм", - пояснила вона.



У Міли - 13 котів, яких вона підібрала на вулиці. Про них і про старовинне вбрання багато розповідає у Мережі. Коли в неї з'явилося 300 тисяч підписнків, то хоббі почало приносити дохід. "У мене рубрики на тематику історичних серіалів, де я даю рецензії", - каже вона.



Але зупинятися лише на одязі Міла не збирається. Разом з чоловіком купила сільський будинок. Після ремонту у стилі минулих епох хоче перевезти туди старовинні меблі. Крім того, у планах відкрити ательє вітнажного одягу, аби інші теж змогли приміряти на себе старовинний образ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дівчина із минулого або леді–вінтаж: саме так називають вінничанку, яка вже кілька років замість сучасного одягу носить вишукані сукні й капелюшки 19 століття. Модна блогерка знана в місті, а також популярна в мережі.Де бере вбрання і чи має зиск від свого захоплення, - розповіли у сюжеті ТСН Сотні суконь із шовку, велюру та атласу. Одяг, зшитий за модою 19 століття, Міла Поворознюк носить вже кілька років. Багато мережива, обов’язковий корсет і капелюшок – все це невід’ємні атрибути її гардеробу. Частину одягу жінка шиє сама, а решту замовляє або шукає на барахолках."Наприклад, вінтажна накидка - це ідеальний приклад моди 1890-1900 років. Її я знайшла в секонд хенді", - розповіла жінка.Інформацію про те, як одягались 100 років тому, шукає у старовинних журналах. Образ створює не лише сукня, каже модниця, а й панчохи, взуття, прикраси і, обовязково, білизн."Під'юбник один, під'юбник другийі - це ще не все. Зверху окремо маєчка, яка робить "голубіну грудку". Їх дуже любили до 1914 року: тут об’єм і тут об’єм", - пояснила вона.У Міли - 13 котів, яких вона підібрала на вулиці. Про них і про старовинне вбрання багато розповідає у Мережі. Коли в неї з'явилося 300 тисяч підписнків, то хоббі почало приносити дохід. "У мене рубрики на тематику історичних серіалів, де я даю рецензії", - каже вона.Але зупинятися лише на одязі Міла не збирається. Разом з чоловіком купила сільський будинок. Після ремонту у стилі минулих епох хоче перевезти туди старовинні меблі. Крім того, у планах відкрити ательє вітнажного одягу, аби інші теж змогли приміряти на себе старовинний образ.

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