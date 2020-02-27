Розшукали зниклу школярку з Луцька

Веремчук Юлію Юріївну.



Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.



Нагадаємо, що у вівторок, 20 квітня, близько 8 години ранку,



Батьки спочатку своїми силами намагалися відшукати доньку, а коли всі старання виявилися марними, звернулися за допомогою до правоохоронців.



До пошуків неповнолітньої задіяли інспекторів ювенальної превенції та особовий склад Луцького районного управління поліції.



За кілька годин після звернення місцезнаходження дівчини встановили. Допомогла розшукати школярку донька співробітниці Луцького районного управління поліції. Поки поліцейська налагоджувала зв’язок із друзями розшукуваної й дізнавалася можливі місця перебування неповнолітньої, та зустріла її на одній із вулиць міста і відразу повідомила про це маму.



Дівчина жива здорова та неушкоджена, протиправних дій щодо неї вчинено не було. Ювенальні поліцейські нині проводять зі школяркою та її сім’єю профілактичну бесіду.





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