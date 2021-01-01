«Тенденції до зниження немає», – ОДА про COVID-19 на Волині

На жаль, коронавірусна інфекція не відступає ні з України загалом, ні з Волині зокрема.Про це йшлося 22 квітня під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом та вакцинальної кампанії на Волині.Заступник голови обласної державної адміністраціїзауважила, що станом на 22 квітня 1054 пацієнти з коронавірусом перебувають на стаціонарному лікуванні в області, з них 26 – на апаратах штучної вентиляції легень, 69 – в реанімації.«Ці показники говорять про те, що перебіг захворювання є надто важким і про те, що хвороба агресивна. Тенденції до зниження немає, хоча ми і залишаємося у помаранчевій зоні», - сказала Людмила Тимощук.Вона наголосила, що єдиний спосіб покращити ситуацію – вакцинація.